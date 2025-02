Cerimonia delle candele e passaggio delle consegne: Luigina Pileggi è la nuova presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme

Condividi

LAMEZIA TERME – Cerimonia delle candele e passaggio delle consegne al Soroptimist club di Lamezia Terme, che sarà guidato per i prossimi due anni da Luigina Pileggi, che succede a Rachele Iovene. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo Greco Stella, ha visto la presenza della vice presidente nazionale del Soroptimist Adele Manno, del sindaco Paolo Mascaro, dell’assessore alla Cultura Annalisa Spinelli, del presidente del Tribunale di Lamezia Terme Giovanni Garofalo, del dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lamezia Antonio Turi, del tenente dei Carabinieri Andrea Trabucco. Presenti anche la past presidente del Soroptimist Club di Soverato Vittoria Mandari, la presidente del Club di Cosenza Francesca Stumpo, oltre alle socie lametine.

Nel corso della serata la presidente Pileggi ha illustrato il programma che il club porterà avanti, rafforzando le iniziative in favore delle donne e del territorio, agendo in cinque macro obiettivi: educazione, formazione, culture di genere e lotta agli stereotipi; empowerment e contrasto alle diseguaglianze; contrasto alla violenza e diritti umani; salute e sicurezza alimentare e medicina di genere; sviluppo sostenibile. Tra i progetti chiave per il 2025 “La città che vorrei”, in collaborazione con l’Anci e il Comune di Lamezia per l’adozione del manifesto redatto dal Soroptimist per la realizzazione di una città a misura di donna, più sicura ed eco-sostenibile. “Tra i progetti nazionali, tra i quali “Una stanza tutta per sé” – ha proseguito la presidente Pileggi – la nostra volontà è quella di continuare a collaborare con i Carabinieri e la Polizia per mantenere l’efficienza di un progetto che, a livello nazionale ha raggiunto il numero di 290 stanze allestite”. Attenzione anche al mare e all’ambiente, ma anche alla valorizzazione delle donne che hanno fatto la storia della nostra terra, implementando la toponomastica al femminile. “Anche quest’anno proporremo il Bando Bocconi – ha aggiunto la presidente – rivolto alle giovani laureate che frequenteranno un corso gratuito alla Bocconi di Milano sul “Futuro al femminile: Women in Leadership” e che saranno scelte dal club”. Tra i progetti anche la realizzazione della “Culla per la vita”, in collaborazione con l’Asp di Catanzaro.

Nel corso della serata, la presidente uscente Rachele Iovene ha illustrato l’attività svolta negli ultimi due anni, rivolti alla promozione e sostegno dei diritti delle donne, evidenziando come i risultati ottenuti siano stati il frutto di un grande lavoro di squadra. Tra questi, la “Stanza tutta per sé” presso il Commissariato di Lamezia Terme, uno spazio protetto e accogliente dedicato alle donne vittime di violenza; il progetto di Educazione finanziaria in collaborazione con Banca d’Italia, volto a fornire alle donne strumenti concreti per una maggiore autonomia e sicurezza economica; il progetto Donne e Sport con l’adozione della “Carta etica dello sport femminile”, approvata dal Comune di Lamezia Terme con Delibera di Giunta n. 71/2024 del 6 marzo 2024, che costituisce un impegno, da parte dell’Amministrazione comunale ad assicurare la parità di genere in ambito sportivo ed a sviluppare politiche e azioni di valorizzazione della pratica sportiva anche da parte di bambine, ragazze e donne. La tradizionale “Campagna Orange the world 2024” volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere azioni concrete per eliminare la violenza di genere. Coinvolta nella campagna anche la Multiservizi, attraverso la pubblicità “Non accettare nessuna forma di violenze chiama il 1522” sugli autobus di linea per raggiungere un vasto pubblico.

A concludere la serata è stata la vice presidente nazionale Adele Manno, che ha sottolineato l’azione portata avanti dal Soroptimist club in questi 18 anni di presenza sul territorio, riuscendo ad incidere positivamente ed essere riconosciuto come realtà positiva e propositiva. Nel corso della serata sono entrate le nuove socie: Concetta Cittadino, Marisa Mascaro, Daniela Perri e Loredana Rocca.