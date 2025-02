Lamezia, riconoscimento per il giovane studente Daniele Gigantino, creatore della App AUTEM

Condividi

Il giovane studente Daniele Gigantino, creatore della App AUTEM, installabile sia su IOS che su Android, per tradurre dal greco antico e dal latino in italiano, è stato insignito di un riconoscimento presso la Sala Consiliare Mons. Luisi della Città.

All’evento hanno presenziato il Sindaco Paolo Mascaro, il Presidente del Consiglio Giancarlo Nicotera, l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Annalisa Spinelli, la Dirigente del Liceo Campanella – Fiorentino Susanna Mustari e il Prof. Francesco Polopoli.

Il Sindaco, nel sottolineare quanto sia importante riuscire a formare e sostenere giovani talentuosi, ha accolto il giovane e i suoi genitori nella “casa dei cittadini”, con l’orgoglio e la soddisfazione di potere ospitare un testimone della nuova promettente generazione. L’Assessore Spinelli ha sottolineato il valore formativo delle istituzioni scolastiche, capaci di essere al passo con i tempi e, soprattutto, la presenza di studenti che, negli anni, sono stati capaci di crescere e far crescere la nostra comunità, con il rammarico però, ma anche la soddisfazione, del ruolo che alcuni lametini oggi rivestono in realtà di respiro nazionale e anche internazionale. Il Presidente del Consiglio Nicotera ha ribadito l’importanza di intercettare “i talenti”, ma anche di favorire la crescita delle intere popolazioni studentesche, favorendo l’amore per lo studio, determinante per l’apertura degli orizzonti della nostra terra. La Dirigente Mustari ha evidenziato la particolare abilità dello studente, che la scuola ha permesso di indirizzare verso la costruzione dell’APP, della quale possono fruire tutti, in quanto è disponibile gratuitamente. Il Prof. Polopoli ha ricostruito la vita scolastica del giovane sedicenne, il suo amore per i classici greci, in particolare per la poetessa Nosside.

I presenti sono stati rapiti dalla figura di Davide, che si è rivelato per essere un giovane particolarmente sensibile, preparato, semplice, responsabile e generoso. Con il suo intervento puntuale e competente, ha spiegato in maniera chiara l’APP, illustrandone le funzionalità e i pregi e anticipando l’attività di implementazione che ha già in cantiere.

Al termine dell’incontro, allo studente è stata consegnata una Targa al merito, con la motivazione che “ha saputo coniugare gli studia humanitatis e i saperi tecnologici. Il suo contributo è lodevole esempio dell’ antico che si fa memoria, futuro, anche a mezzo di un’app. Congratulazioni”.