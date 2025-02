Venerdì 28 febbraio al Teatro Politeama di Catanzaro serata d’onore in ricordo di Mario Foglietti

Condividi

Il Teatro Politeama di Catanzaro ricorda il compianto e storico Sovrintendente, Mario Foglietti, con una serata in suo onore in programma venerdì 28 febbraio alle ore 18. Un’iniziativa, fortemente voluta dall’attuale Sovrintendente Antonietta Santacroce, per commemorare la figura del regista, giornalista e scrittore che, dopo una luminosa carriera alla Rai, fece ritorno nel 2000 a Catanzaro per guidare il teatro, da poco realizzato da Paolo Portoghesi. Un ruolo che portò avanti per quattordici stagioni fino alla sua scomparsa, nel 2016, all’età di 80 anni lasciando un’impronta indelebile nella storia del teatro – a lui intitolato – e della vita culturale della sua città.

La serata vedrà la proiezione di un documentario – realizzato a cura di Archimedia di Vittore Ferrara – che dipinge, attraverso lo sguardo di chi ha condiviso con il maestro un importante percorso professionale, il ritratto intimo di un maestro del cinema e del teatro, ponendo l’attenzione, in particolare, sul suo rapporto con Catanzaro e la Calabria. Un lavoro che nasce dalla raccolta di immagini d’archivio e personali, messi a disposizione dai familiari, e che dipingono un Foglietti non “istituzionale”, in grado di esprimere liberamente tutto il suo disincanto, l’ironia giocosa, il sarcasmo, all’insegna di quello che amava definire “l’arte del cazzeggio”. A fare da ideale filo rosso del documentario, una trasmissione radiofonica del 1983, “Ciao come stai ,non ti ricordi di me?”, prodotta dalla sede regionale Rai con la conduzione di Franco Conidi e Simona Dalla Chiesa che, insieme a Paola Perissi, volto noto della televisione, raccontano Mario Foglietti.

Al termine della visione, sul palco si alterneranno diverse personalità legate alla storia del Politeama, di ieri e di oggi, oltre che intellettuali, uomini e donne di cultura e spettacolo, che offriranno la propria testimonianza raccogliendo l’invito a partecipare per tenere viva la memoria di Mario Foglietti. L’ingresso alla serata è gratuito.