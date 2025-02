Catanzaro, “Giangurgolo” torna nelle scuole per Carnevale ma continuerà ad essere protagonista anche in futuro

Condividi

Il teatro e la cultura tornano a vivacizzare le scuole di Catanzaro con “Giangurgolo”, la celebre maschera della tradizione locale interpretata da Enzo Colacino. Grazie a un programma condiviso con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Catanzaro, guidato da Nunzio Belcaro, lo spettacolo farà tappa nelle scuole cittadine, coinvolgendo gli studenti in un affascinante viaggio attraverso la tradizione teatrale calabrese.

Giangurgolo, che inizia il suo ritorno nelle scuole proprio in occasione del Carnevale, toccherà numerosi plessi della scuola primaria della città, portando in scena la vivacità e la cultura di Catanzaro. L’iniziativa, che rappresenta una parte del programma educativo dell’Assessorato, mira a stimolare nei più giovani un apprezzamento per il teatro e le tradizioni locali.

Giangurgolo, infatti, non si fermerà a questa edizione, ma continuerà a essere protagonista nelle scuole di Catanzaro come parte di un progetto più ampio di educazione alla cittadinanza, che prevede un coinvolgimento delle nuove generazioni nella valorizzazione della nostra cultura e delle nostre radici.