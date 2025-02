8^ Edizione del concorso progetto “PretenDiamo Legalità” 2024-2025: al via gli incontri con le scuole di Catanzaro e della provincia, oggi all’Istituto “Perri-Pitagora” di Lamezia

Condividi

Inizia oggi presso l’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” di Lamezia Terme, il progetto “PretenDiamo Legalità”, che vede impegnata la Questura di Catanzaro e gli Uffici di Specialità della Polizia di Stato in un articolato percorso di incontri con gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado degli Istituti scolastici di Catanzaro e della provincia che hanno aderito all’iniziativa.

Il progetto promosso dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, giunto all’ottava edizione, è finalizzato a divulgare i valori della legalità, del rispetto delle regole e dei principi contenuti nella Costituzione italiana, ponendo riflessioni su come la cultura della legalità migliori la convivenza tra le persone e la partecipazione democratica alla vita della propria comunità e dell’intera società.

Sono dieci gli Istituti Scolastici che hanno aderito al progetto e, sino al 26 marzo 2025, sono previsti diciotto incontri, che verteranno su temi specifici, tra i quali:

• per la scuola primaria l’educazione all’affettività, il riciclo e la realizzazione del principio sostenibile, i diritti dei bambini sanciti dalla Costituzione;

• per la scuola secondaria, i temi spaziano dalla cittadinanza consapevole, con particolare attenzione alla sicurezza stradale, ferroviaria, e ai rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, all’educazione all’affettività, all’inclusione, alla violenza di genere, al razzismo e all’intolleranza sociale. Non mancano approfondimenti sulla cittadinanza digitale, sulla sicurezza online e sui pericoli legati al web gaming e alle ludopatie.

Gli incontri saranno tenuti da personale specializzato della Divisione Anticrimine della Questura, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale.

Gli studenti partecipanti al progetto, saranno impegnati a produrre un elaborato sui temi trattati durante le attività formative, che parteciperà al concorso per determinare i vincitori provinciali di categoria, (che riceveranno un riconoscimento durante la celebrazione provinciale del 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. I primi classificati, concorreranno ad una selezione nazionale che si concluderà con una cerimonia di premiazione.