Grandi consensi per l’originale progetto dell’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” di Orientamento scolastico a Sanremo

Lamezia Terme – Ha riscosso grande consenso e apprezzamento il progetto di Orientamento realizzato dall’Istituto Comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme, diretto dalla Prof.ssa Antonella Mongiardo, e presentato nell’ambito del 75esimo Festival della canzone italiana a Sanremo.

Gli studenti hanno avuto modo di raccontare le attività e i laboratori svolti a scuola, presentati attraverso dei video andati in onda sull’emittente televisiva EsseTv e le cui telecamere hanno raccontato le iniziative collaterali al festival della canzone italiana.

In segno di riconoscimento per l’attività svolta, l’appassionato e vulcanico presentatore di EsseTv Renato Grandinetti ha consegnato alla Dirigente scolastica Antonella Mongiardo una targa ricordo “Sanremo Insieme 2025”, che testimonia il valore di un’iniziativa originale e nuova per raccontare la “Scuola”, attraverso la diretta voce degli alunni, che sono stati i veri protagonisti e i “testimoni” delle opportunità e dell’offerta formativa che l’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” offre alla comunità lametina.

Gli studenti, dall’Infanzia alla Primaria alla Scuola Media di primo grado, hanno infatti realizzato un vero e proprio “Talk show didattico”, metodologia alternativa per sviluppare le competenze espositive, argomentative e relazionali degli alunni, oltre che un metodo efficace e diretto di comunicazione, apprendendo le abilità necessarie per il team building e per il lavoro di gruppo.

Viva soddisfazione per la riuscita del progetto Orientamento Sanremo e per il riconoscimento ricevuto dall’emittente EsseTv è stata manifestata dalla dirigente scolastica Antonella Mongiardo, che ha evidenziato come “il nostro Istituto comprensivo dimostra di poter dare valide risposte sia dal punto di vista dell’ampia offerta formativa, sia da quello dell’inclusione, della sicurezza e della formazione continua del personale scolastico. L’obiettivo dell’orientamento è guidare gli studenti lungo tutto il percorso della loro istruzione e aiutarli a prendere decisioni consapevoli, informate e ben ponderate sul proprio futuro, valorizzando le loro potenzialità”.

A rappresentare la scuola a Sanremo è stata la docente Eleonora Longo, che ha avuto modo di partecipare a diversi eventi correlati al Festival, in particolare in ambito di Orientamento scuola-lavoro, con un’iniziativa che si è svolta al Cinema Teatro Centrale di Sanremo. Così come ha preso parte a un evento sulle Olimpiadi e Paralimpiadi che si è svolto nella Fortezza di Santa Tecla. “Quella di Sanremo è stata un’esperienza molto formativa – ha spiegato la docente Longo – in quanto durante la mia permanenza ho partecipato a diversi eventi correlati al Festival. Ho avuto modo di dialogare con la cantautrice Gipsy Fiorucci che si occupa di inclusione, così come ho assistito a performance di artisti in ambito musicale e teatrale con grandi ambizioni. Tutti argomenti che vengono trattati quotidianamente a scuola, destinandoli ad alunni che saranno i futuri cittadini del mondo. Da questi incontri ho quindi preso spunto per realizzare dei servizi sul nostro Istituto”.