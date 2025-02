Emergenza diossina tra Lamezia e Maida: cittadini chiedono intervento urgente

Condividi

Lamezia Terme – “Da diversi mesi – denunciano i residenti di località Balzano e Palazzo – l’aria è contaminata da un persistente odore di diossina”. Il fenomeno, inizialmente limitato alle prime ore del mattino, da circa una settimana si manifesterebbe ogni notte, permeando le abitazioni e rendendo l’aria irrespirabile.

“Il fenomeno – prosegue la nota – si presenterebbe con maggiore intensità nei pressi di Balzano. La zona, situata a cavallo tra i comuni di Lamezia Terme e Maida, è già al centro di un acceso dibattito ambientale per la prossimità della discarica di località Stretto, che contribuisce al peggioramento della qualità dell’aria con emissioni di odori marcescenti.

In questo caso, però, si tratterebbe di emissioni ben diverse. La puzza, riferiscono, corrisponde a quella sprigionata dalla combustione di materiale plastico. La diossina prodotta da questo processo è nota per la sua natura cancerogena, con effetti particolarmente pericolosi per i bambini”.

“Inoltre – si legge – le campagne tra Lamezia e Maida sono ricche di vigneti, uliveti e coltivazioni di frutta e verdura destinate al consumo locale. Il rischio riguarda pertanto anche la sicurezza alimentare dei consumatori. La diossina si deposita su suolo e acque, contaminando direttamente cibo e animali.

Numerose segnalazioni evidenziano come questo miasma tossico stia compromettendo la qualità della vita della comunità. “È inaccettabile che, in piena notte, veniamo assaliti da un odore che mette in pericolo la nostra salute”, denuncia un residente, aggiungendo: “La situazione è ormai insostenibile e richiede un intervento immediato da parte delle autorità”.

Non è ancora chiaro da dove provengano questi gas, se dalla combustione illegale di rifiuti o da impianti industriali non a norma.

I cittadini chiedono alle istituzioni locali di intervenire tempestivamente, avviando indagini per individuare la causa del fenomeno e adottando misure efficaci per porre fine a questa emergenza.