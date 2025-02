Lamezia, all’istituto Einaudi tavola rotonda dal titolo “Il Cibo della Tradizione Popolare – Supporto per lo Sviluppo Turistico”

Condividi

Lamezia Terme – Si è svolta ieri, giovedì 27 febbraio 2025, presso il Polo Tecnico Professionale Statale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, una tavola rotonda dal titolo “Il Cibo della Tradizione Popolare – Supporto per lo Sviluppo Turistico”, un incontro di grande rilevanza che ha messo in luce l’importanza del cibo tradizionale come leva strategica per il turismo sostenibile in Calabria. L’evento, promosso dal Consorzio Pro Loco del Golfo (Pro Loco Lamezia Terme, Pro Loco Terina, Pro Loco Gizzeria Caposuvero), dallo Sportello dei Servizi al Viaggiatore di Lamezia Terme e dall’Accademia delle Tradizioni Popolari Calabresi, ha riscosso un enorme successo, attirando un pubblico attento e qualificato, desideroso di approfondire il tema del turismo delle radici e della valorizzazione delle tradizioni gastronomiche calabresi.

Moderato e introdotto con grande professionalità e passione dal giornalista Pietro Melia, l’incontro ha visto numerosi interventi e una partecipazione attiva da parte delle istituzioni, dei professionisti e degli esperti del settore. Tra i saluti istituzionali, quelli della Dirigente Scolastica Rossana Costantino, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme Annalisa Spinelli, e del Vicepresidente del Consiglio Comunale di Gizzeria, Saverio Maida. L’evento ha inoltre visto l’intervento in videochiamata dell’Avv. Gianluca Gallo, Assessore della Regione Calabria, che ha portato il suo prezioso contributo al dibattito.

Gli interventi di esperti del settore hanno arricchito la discussione: Vincenzo Ruberto, Presidente della Pro Loco Lamezia Terme e Commissario Nazionale delle Sagre di Qualità UNPLI; Pietro Mercuri, Accompagnatore Turistico Internazionale per conto di una delle più importanti società di turismo Americane; Francesco Antonio Fagà, esperto di turismo delle radici e profondo conoscitore del territorio; Manuela Filice, responsabile comunicazione UNPLI Calabria; e Franco Capalbo, cultore della materia in ambito Turismo Formazione e Lavoro, hanno contribuito con le loro esperienze e le loro visioni sull’integrazione tra tradizione culinaria e turismo sostenibile.

Un’importante componente internazionale ha arricchito la tavola rotonda, con i collegamenti da diverse parti del mondo. Sam Sposato, Presidente del Calabria Club e Padre Domenico Pudia dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola (in Australia per i festeggiamenti in onore del Santo Paolano che si terranno il 2 marzo a Melbourne) da Melbourne, Enzo Pellico, chef finalista di MasterChef America, collegato da Las Vegas, Giuseppe Cabiddu, chef da Dublino, Antonino (Nino) Businelli, imprenditore calabrese da San Paolo – Brasile, e Sandro Isabella, chef da Sydney, hanno portato il loro saluto e la loro testimonianza sull’importanza di portare la cucina calabrese nel mondo.

La partecipazione è stata arricchita anche dalla presenza di alcuni rappresentanti dell’UNPLI Calabria e di alcune delle Pro Loco più importanti della regione, che hanno confermato l’importanza di un’azione collettiva per promuovere la cultura e la gastronomia calabrese.

Un importante contributo all’evento è stato dato dalla presenza dall’imprenditore Eraldo Barletta, titolare di diversi ristoranti italiani a New York, che ha manifestato il suo interesse per le iniziative che collegano la Calabria al panorama gastronomico internazionale.

La tavola rotonda ha visto anche la partecipazione degli chef Critelli, Notaro e Astorino, e del maitre Marinaro che insieme agli alunni dell’indirizzo alberghiero del Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi”, hanno realizzato e servito un pregevole coffee break e aperitivo offerto dalla DirigenteScolastica. Il servizio impeccabile degli alunni del ricevimento, sotto la direzione del professore Alfonso Rizzo, ha reso l’evento ancora più speciale.

Gianfranco Caputo, organizzatore dell’evento e Presidente della Pro Loco Terina, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’incontro, sottolineando come questo sia solo il primo passo di un lungo percorso volto a valorizzare la tradizione gastronomica e culturale di Lamezia Terme, promuovendo il turismo delle radici come pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della nostra terra.

“La cucina tradizionale non è solo un piatto, è la storia, la cultura, l’identità di un popolo. Questo evento è stato il primo di una serie di appuntamenti che continueranno a portare le eccellenze di Lamezia Terme e della Calabria al centro del dibattito internazionale”, ha concluso Caputo.