Lamezia, perdita idrica su condotta Sambuco, disagi in città

La Sorical informa che nella notte è stata rilevata una consistente perdita idrica sulla condotta premente facente parte dello schema acquedottistico Sambuco nei pressi di Via Guglielmo Marco di Lamezia Terme

Tecnici della società sono intervenuti interrompendo il flusso idrico diretto ai serbatoi cittadini di Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte, e arrestando la dispersione idrica.

Le lavorazioni di riparazione sono attualmente in corso e proseguiranno, senza soluzione di continuità, sino al ripristino dell’intero schema di adduzione.

L’erogazione idropotabile agli utenti è attualmente garantita dai volumi idrici di riserva disponibili nelle vasche di accumulo ubicate entro i manufatti acquedottistici sopra indicati. Disservizi potrebbero tuttavia già verificarsi sulla zona bassa di Sambiase (Centro urbano, via Cerasolo, via delle Rose e viale San Bruno) a causa della vuotatura del serbatoio idrico di Sambiase Basso.