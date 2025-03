AIDM: “Congratulazioni alla dottoressa Caterina Ermio per il nuovo incarico di Primario del Reparto Neurologia di Lamezia Terme”

Condividi

“Esprimiamo grande soddisfazione, da colleghe appartenenti alla Società Scientifica AIDM (Associazione Italiana Donne Medico), per la nomina assegnata dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro alla dott.ssa Caterina Ermio a primario della struttura complessa Neurologia del Presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

La dott.ssa Ermio che è stata Presidente nazionale dell’AIDM, già da qualche anno ricopriva l’incarico di facente funzione congrande competenza e professionalità che la distingueranno anche nell’importante ruolo che andrà a svolgere all’interno dell’ospedale lametino.

Il risultato raggiunto ha un importante valore intrinseco perché esprime l’opportunità per una donna medico di ricoprire ruoli apicali, spesso difficili da raggiungere: il cosiddetto “tetto di cristallo” è stato infranto. Inoltre, è la prima volta in Calabria che il ruolo di primario di Struttura complessa in Neurologia sia stato affidato ad una donna medico”.

Così in una nota dell’Associazione Italiana Donne Medico sezione di Lamezia Terme.