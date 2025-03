Catanzaro, il Centro Fieristico “Giovanni Colosimo” si apre agli eventi: dal 5 al 13 aprile la prima edizione di Home Expo

Condividi

CATANZARO – Il Centro Fieristico “Giovanni Colosimo” si prepara ad accogliere il primo evento della nuova stagione fieristica della città. Dal 5 al 13 aprile, la struttura ospiterà Home Expo, una manifestazione dedicata al settore casa, arredamento e complementi d’arredo. L’evento, organizzato da La Rosa Fiere, vedrà la partecipazione di oltre 50 espositori provenienti da tutto il Sud Italia e darà ufficialmente il via a un nuovo corso per il polo fieristico cittadino.

La struttura nel quartiere Lido è sotto la gestione e organizzazione della Fondazione Politeama, che ne ha assunto la conduzione con l’obiettivo di trasformarlo in un centro multifunzionale dedicato a fiere, congressi, manifestazioni ed eventi culturali. Un progetto che, come sottolineato dal sindaco Nicola Fiorita, punta a dare un impulso significativo allo sviluppo economico, turistico e sociale del territorio.

Ieri pomeriggio si è svolta la prima riunione operativa nella stanza del sindaco Nicola Fiorita, a Palazzo de Nobili, alla presenza del direttore generale della Fondazione Politeama Settimio Pisano dell’imprenditore La Rosa.

“Si tratta di un’opportunità che vogliamo cogliere al meglio per rendere il nostro territorio un punto di riferimento per eventi fieristici e congressuali di respiro regionale e nazionale – ha dichiarato il sindaco Fiorita -. Con Home Expo prende ufficialmente avvio un percorso che porterà alla realizzazione di un fitto calendario di eventi fieristici, contribuendo a rafforzare il ruolo di Catanzaro come città dinamica e attrattiva per operatori ed espositori”.

“Secondo un recente report di Aefi-Associazione esposizioni fiere italiane, il settore delle Fiere con i soli eventi nazionali e internazionali genera un impatto sui territori – tra servizi, trasporti e ospitalità e salari – quantificabile in 22,5 miliardi di euro l’anno di produzione, per un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi di euro pari allo 0,7% del Pil. Effetti macroeconomici aggiuntivi, questi, rispetto al business generato in fiera dalle imprese partecipanti. Un moltiplicatore di business ma anche di turismo d’affari, di servizi specializzati e quindi di posti di lavoro di cui potrebbe beneficiare anche il nostro territorio, non solo in quartiere marinaro”.

“L’obiettivo, quindi, deve essere quello di attrarre operatori e stakeholder anche al di fuori della Calabria, valorizzando il Centro Fieristico come una realtà unica sulla fascia ionica, in grado di ospitare eventi di rilevanza nazionale” – ha concluso Fiorita -. Il nostro impegno è quello di rendere questa struttura un punto di riferimento stabile e duraturo per il territorio, capace di generare opportunità economiche e culturali per Catanzaro e per l’intera regione”.