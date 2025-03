Lamezia, Giuseppe Buccinnà del Liceo Galilei è nella top ten delle Olimpiadi di filosofia in lingua inglese

Condividi

Giuseppe Buccinnà della VE del Liceo Scientifico Galilei è l’unico studente lametino a classificarsi nei primi dieci posti della graduatoria regionale della XXIII edizione delle Olimpiadi di filosofia in lingua inglese, svoltesi sulla piattaforma Philolympia in data 13 febbraio. Lo studente si è classificato 8° su 42 candidati, tutti liceali delle diverse scuole della Regione.

Valutato dalla commissione esaminatrice con 9.06, il suo elaborato è stato un saggio filosofico giudicato critico e coerente. “È stata una sfida molto interessante partecipare alle olimpiadi di filosofia, scrivendo un testo argomentativo interamente in inglese. Nel mio elaborato ho approfondito una citazione di Feuerbach, che parla delle relazioni sociali e dell’umanità come un’entità unica, perché personalmente penso che sia un argomento molto attuale. Ho parlato dell’importanza delle relazioni umane che sono alla base dell’esistenza e dell’evoluzione della nostra società, ho discusso l’ottimismo della dottrina di Feuerbach approfondendo l’importanza delle relazioni sociali non solo a livello umano ma anche animale. È stato molto affascinante usare le mie conoscenze per creare un tema filosofico e sono contento della mia posizione in classifica.”

Buone anche le posizioni ottenute dagli altri due studenti del Liceo Galilei che hanno svolto la prova in lingua Italiana, Antonio Morelli e Antonio Pegna.

Si dichiarano soddisfatti i docenti del dipartimento di Filosofia del Galilei: “le Olimpiadi di Filosofia sono una competizione promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con gli Uffici Scolastici Regionali e la Società Filosofica Italiana, noi vi aderiamo ogni anno. Il nostro interesse, come scuola e come dipartimento, è quello non tanto di promuovere la competizione tra gli studenti, quanto di stimolare in loro la ‘messa alla prova’ di competenze in termini di capacità argomentativa e analisi critica.”