“Incontri in Biblioteca”, ecco gli eventi organizzati dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Lamezia Terme per il mese di marzo

Condividi

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Lamezia Terme ha organizzato “Incontri In Biblioteca”, una rassegna di eventi finalizzati a celebrare la donna lametina e calabrese, valorizzando donne del presente e del passato, attraverso le quali riflettere sul mondo declinato al femminile. La pianificazione degli eventi è stata condivisa con il Soroptimist Club di Lamezia Terme, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lamezia Terme e l’Associazione ANTEAS Lamezia.

Nel primo incontro, programmato per il prossimo venerdì 14 marzo alle ore 17.00, nella Sala degli Affreschi della Biblioteca “Oreste Borrello”, verrà ricordata Rosamaria Tropea, giovane e promettente poetessa lametina, recentemente scomparsa. Le sue liriche rappresentano un mondo senza tempo, in cui infinite emozioni fanno vibrare l’anima al suono dolcissimo del sentimento più nobile e puro, quello dell’Amore, vero motore del mondo e della Vita. È un Amore ideale, che richiama l’Amore universale, da cui tutto ha origine e fine. Attraverso il suo ricordo saranno idealmente ripercorsi gli anni della giovinezza, nei quali potrà rivedersi ogni donna, anni carichi di attese, di promesse, di illusioni e di continua rinascita.

Giovedì 20 marzo, sempre alle ore 17.00, in biblioteca saranno protagoniste dell’incontro Rosetta Vecchi e Luciana Parlati, donne “custodi del tempo” che, dopo avere varcato la soglia degli ottanta anni, apriranno lo scrigno del loro passato attraverso racconti e liriche. “Fhatti ‘i ‘na vota”, per fare tesoro della memoria, evocare il passato per affrontare il presente e proiettarsi al futuro, consapevoli che specialmente alle donne spetta il compito di traghettare i giovani, offrendo loro un valido bagaglio di saperi. L’iniziativa è condivisa anche dal Circolo di Riunione di Lamezia Terme, del quale Vecchi e Parlati sono socie da anni.

Il terzo incontro di marzo è programmato per mercoledì 26, sempre alle ore 17.00. Verrà presentato il romanzo “Un’inguaribile cervellotica” di Bakhita Ranieri, archeologa e scrittrice calabrese. Nel libro la protagonista ripercorre, con sana autoironia, gli eventi più importanti della sua vita, costellata di sfide e delusioni, che le hanno permesso di sfoderare tanto coraggio e determinazione, ma anche di riconoscere tante debolezze.

Gli eventi vedranno la partecipazione di alcune componenti della Commissione Pari Opportunità, in relazione alle loro competenze, professionalità, attitudini, sensibilità e curiosità.