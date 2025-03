Lamezia, avviato il Tavolo di Concertazione sul progetto di vita per le persone con disabilità

Condividi

Si è svolto ieri, presso la Sala Consiliare “Mons. Luisi”, il tavolo di concertazione sul “Progetto di Vita, Individuale, Personalizzato e Partecipato per le persone con disabilità”, un incontro che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Comune di Lamezia Terme, dell’ASP di Catanzaro, di organizzazioni del Terzo Settore, associazioni di categoria e famiglie. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di costruire percorsi di inclusione e supporto efficaci.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Antoinette Rizzo, ha aperto i lavori, sottolineando il valore della collaborazione tra enti pubblici, professionisti e famiglie per garantire risposte concrete e personalizzate ai bisogni delle persone con disabilità. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Generale Antonio Battistini per l’attenzione e la dedizione alla realizzazione dei nuovi progetti di vita, che consentono di rendere protagonista la persona, con i suoi desideri e non solo con i suoi bisogni.

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, Avv. Alessandra Belvedere, ha poi illustrato i risultati finora raggiunti, evidenziando come, grazie alla sinergia tra Comune e Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Lamezia Terme, siano stati avviati oltre 60 progetti di vita personalizzati. Tuttavia, è stata segnalata la criticità della carenza di personale specializzato, che rappresenta un ostacolo alla piena attuazione delle iniziative previste.

Nel corso del dibattito, la Responsabile del Dipartimento Materno Infantile, Dott.ssa Mimma Caloiero, ha evidenziato la necessità di un maggiore investimento nelle risorse umane, mentre il Commissario Straordinario dell’ASP, Gen. Antonio Battistini, ha illustrato le azioni in corso per rafforzare i servizi sanitari, tra cui il dialogo con l’Università Magna Graecia per la riattivazione del Corso di Laurea in Neuropsicomotricità. Dal confronto con il Forum del Terzo Settore e le associazioni presenti sono emerse diverse proposte operative, tra cui la necessità di uno sportello informativo per le famiglie, il potenziamento dell’educativa domiciliare e l’attenzione alla qualità e professionalità degli interventi.

Durante l’incontro, si è ribadita l’importanza di un costante dialogo con la Regione Calabria, il cui supporto rimane fondamentale per la sostenibilità e l’efficacia delle politiche di inclusione. Sebbene fosse stato previsto un confronto con un rappresentante regionale, si auspica, come sempre, una collaborazione proficua con la Regione, che rappresenta un interlocutore essenziale per il buon esito delle progettualità in corso.

L’incontro si è concluso con la decisione condivisa di istituire un tavolo tecnico permanente, con il compito di monitorare e coordinare le azioni intraprese, assicurando un dialogo costante tra istituzioni, professionisti e famiglie. L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme conferma il proprio impegno per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità e favorire una maggiore inclusione sociale.