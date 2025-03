Lamezia, il ringraziamento dell’Associazione Culturale Carnevale: “Già a lavoro per le future edizioni”

Condividi

L’Associazione Culturale Carnevale di Lamezia Terme desidera esprimere la più sincera gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito al successo straordinario del Carnevale 2025. La partecipazione entusiasta di numerosi lametini, calabresi, appassionati, e in particolare di nonni e bambini, ha reso questa edizione un’esperienza memorabile per tutta la comunità.

Durante queste tre giornate straordinarie, la nostra città ha riscoperto la gioia dello stare insieme in serenità, celebrando la bellezza della condivisione e del divertimento collettivo. Le strade si sono animate di colori, musica e sorrisi, creando un’atmosfera festosa che resterà nei cuori di tutti noi.

Un ringraziamento speciale va alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine che, con dedizione e professionalità, hanno garantito la sicurezza e la tranquillità durante l’intera manifestazione. Il loro impegno è stato fondamentale per assicurare che tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

Desideriamo inoltre esprimere la nostra profonda riconoscenza agli sponsor e all’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme per il contributo e il supporto offerti. In particolare, rivolgiamo un sentito grazie al Sindaco Mascaro per la sua presenza durante le giornate di festa e per aver promosso l’evento, sottolineandone l’importanza culturale, sociale e il senso di appartenenza che il Carnevale rappresenta per la nostra comunità.

Questo Carnevale è stato una testimonianza viva della nostra tradizione e della capacità di Lamezia Terme di unirsi e festeggiare insieme. Siamo già al lavoro per le future edizioni, con l’obiettivo di continuare a crescere e offrire momenti di gioia e condivisione a tutti.

Grazie di cuore a tutti e arrivederci al prossimo Carnevale!