La Questura di Catanzaro celebra la Festa della Donna

Condividi

Oggi, nella Questura di Catanzaro, celebriamo le donne della Polizia di Stato, donne che ogni giorno indossano la divisa con determinazione, professionalità e senso del dovere.

Donne che sono al servizio della comunità, che affrontano con coraggio le sfide della sicurezza, della legalità e della giustizia. Donne che, con la loro presenza, dimostrano che la forza non è solo nelle azioni, ma anche nei valori e nella dedizione.

In questo 8 marzo rendiamo omaggio a tutte loro e a tutte le donne che, in ogni ambito della società, lottano per un mondo più giusto e sicuro.

Un pensiero speciale va anche a chi ha subito violenze e ingiustizie: non siete sole. La Polizia di Stato è sempre dalla parte di chi ha bisogno di protezione e supporto.

Oggi, con la Mimosa, simbolo di resilienza e forza, vogliamo dire grazie alle nostre colleghe e a tutte le donne che, con il loro impegno, rendono migliore la nostra società.

Il monumento alle spalle delle poliziotte

Si tratta di uno dei monumenti più importanti della città di Catanzaro, chiamata dai catanzaresi “Fontana di Santa Caterina”, collocata in piazza Cavour, di fronte alla Questura, laddove sorgeva un tempo la Chiesa di Santa Caterina.

La Fontana fu realizzata a fine ottocento dalla Société Anonyme des Hauts- Forneaux & Fonderiese du Val D’Osne, la più grande e prestigiosa fonderia europea. Interamente fusa in ghisa, è un’opera unica in tutto il meridione. Creata dallo scultore francese Mathurin Moreau, rappresenta una ninfa con un’anfora in mano, posta alla sommità di tre vasche di dimensioni diverse.