Ripristinati stalli rosa a Lamezia, presidente COA Scaramuzzino: “Passo avanti per città più moderna”

“Un segno di attenzione e di sensibilità, un passo avanti concreto per una città più moderna”. Così il presidente del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme Mariannina Scaramuzzino commenta il ripristino degli spazi di sosta a favore di donne in gravidanza e di genitori con bambini al di sotto dei due anni di età, che saranno dislocati nei punti più di maggiore interesse della città di Lamezia Terme.

L’iniziativa, voluta fortemente e sollecitata dal C.P.O., con la collaborazione della commissione pari opportunità del Comune di Lamezia Terme presieduta da Annalisa Spinelli, del comando di Polizia Municipale e dell’amministrazione comunale, è stata simbolicamente presentata questa mattina, nella giornata internazionale delle donne, in un luogo simbolico della comunità, di fronte al palazzo di giustizia.

“Se prima i parcheggi rosa rappresentavano dei gesti di cortesia – spiega la presidente Scaramuzzino – in quanto non contemplati dal codice della strada, oggi sono previsti dall’art. 188 bis del codice, per cui chi parcheggerà in questi punti senza il contrassegno “permesso rosa”, verrà multato. E’ un segno di riconoscimento verso le mamme e le famiglie e si inserisce in un’azione di sensibilizzazione che il nostro comitato svolge ogni giorno, non solo in tribunale ma anche nelle scuole e in collaborazione con le diverse realtà associazionistiche cittadine”.

Dalla presidente, un ringraziamento al comandante della Polizia Municipale Aldo Rubino, che si è reso da subito disponibile alle sollecitazioni, e all’amministrazione comunale che ha manifestato attenzione.

Un’iniziativa che, per la presidente della commissione pari opportunità Annalisa Spinelli, “insieme alle tante altre iniziative simili che si sono realizzate in questa città, riconosce il grande valore delle donne, motore propulsivo della società”. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Paolo Mascaro e dal presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera.

Presenti all’iniziativa tenutasi di fronte al tribunale lametino, gli avvocati componenti del Comitato Pari Opportunità Valentina Guglielmucci, Angela Davoli, Francesca Mansueto, Merilisa Del Giudice, Raffaella Mascaro e Igor Marasco