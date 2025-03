Lamezia, avviati gli “Incontri per la legalità” con la Polizia di Stato e l’Anps all’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso”

Condividi

Lamezia Terme – Ha preso il via lunedì 10 marzo all’Istituto Comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme, diretto da Antonella Mongiardo, l’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale della Polizia di Stato denominata “Incontri per la legalità” e rivolta agli studenti della scuola media Superiore di Primo Grado e della scuola Primaria.

Gli incontri formativi sono stati fortemente voluti dal Questore di Catanzaro Giuseppe Linares e dal Dirigente del Commissariato di Lamezia Terme, Antonio Turi, come naturale prosieguo di un’attività di sensibilizzazione intrapresa nel tempo con le scuola, in particolare con l’istituto Manzoni diretto dalla preside Mongiardo.

Il primo degli approfondimenti, che si è svolto lunedì al plesso “Gatti”, ha visto la partecipazione attenta e interessata degli studenti della scuola media, che hanno avuto modo di ascoltare importanti interventi relativi a tematiche molto delicate quanto attuali come il bullismo e il cyberbullismo, il rispetto delle regole, le consegue sull’uso di droghe e sostanze alcoliche.

Ad avviare l’incontro è stata la dirigente scolastica Prof.ssa Antonella Mongiardo che, dopo i saluti ai rappresentanti delle Forze dell’ordine, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole, che è alla base dello stare insieme in gruppo. “Non dobbiamo vedere le regole – ha detto la preside Mongiardo – come una limitazione della nostra libertà, ma al contrario, come uno strumento per garantire la vera libertà e la sana convivenza civile in una comunità di persone, scolastica o sociale. Anche nella scuola vi sono regole e regolamenti, indispensabili per un buon rapporto tra studenti, insegnanti, personale Ata e anche per il funzionamento dell’Istituto. Regole che vanno rispettare sempre, in ogni ambito, perché sono fondamentali per la nostra vita”.

Sono poi intervenuti i rappresentanti della Polizia, l’Ispettore superiore in quiescenza Gennaro Pileggi, presidente ANPS Lamezia Terme, l’ispettore in quiescenza Franco Mercuri, il sostituto commissario in quiescenza Francesco Manzo, il sostituto commissario Rosamaria Torchia, in servizio al Commissariato di Pubblica sicurezza di Lamezia Terme, Matteo Vescio agente in servizio al Commissariato di P.S. di Lamezia Terme e Luciano Roberto, che ha prestato servizio presso la Polizia postale di Catanzaro e attualmente lavora presso la sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, espressamente autorizzato a partecipare all’incontro dal Procuratore facente funzione dott.ssa Emanuela Costa, a testimonianza dell’attenzione che le istituzioni hanno nei confronti della scuola e in particolare dell’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso”.

I rappresentanti della Polizia di Stato e dell’Anps hanno approfondito i vari argomenti, dagli effetti e dalle conseguenze provocati dall’uso di alcol e droga, ai pericoli della strada fino ai pericoli della rete, al cyberbullismo e al fenomeno del bullismo. Un importante percorso educativo volto non solo a informare i ragazzi sui rischi e i pericoli che si possono correre, ma per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole, oltre che promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Questi appuntamenti nelle scuole, infatti, mirano non solo a prevenire reati, ma anche a rafforzare il legame tra le istituzioni e le nuove generazioni, stimolando una consapevolezza condivisa. Il confronto diretto con le forze dell’ordine ha infatti offerto agli studenti della scuola media “Gatti” un’occasione preziosa per comprendere i rischi e le conseguenze legati a comportamenti irresponsabili o pericolosi.

In conclusione, la dirigente scolastica ha ringraziato la Polizia di Stato di Lamezia per la costante attività di formazione e sensibilizzazione portata avanti già da due anni, in sinergica collaborazione con l’IC Gatti-Manzoni-Augruso, “importante per ogni scuola, ma necessaria nei contesti territoriali più difficili e periferici”.

I prossimi incontri del progetto, la cui referente della scuola è l’insegnante Giovanna Folino, si terranno il 17 marzo alla scuola secondaria di primo grado Manzoni, il 24 marzo alla scuola primaria Davoli-Mancuso-Manzi, il 31 marzo alla scuola primaria marzo Pietà e Bella, il 14 aprilealla scuola secondaria di primo grado e alla scuola primaria Pianopoli e il 23 aprile alla scuola secondaria di primo grado e scuola primaria Feroleto.