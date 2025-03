Apertura tratto della Medio Savuto, Roberto Sirianni (FDI), grande passo in avanti per le aree interne

Condividi

“Un secondo tratto della Medio Savuto è stato aperto al transito grazie alla volontà politica del Vice Presidente della Provincia di Catanzaro Francesco Fragomele, agevolando l’accesso all’area interna della Calabria”.

Con queste parole Roberto Sirianni, coordinatore di Fratelli d’Italia a Soveria Mannelli, esprime la propria soddisfazione per completamento dei lavori del secondo tronco stradale della Medio Savuto fra gli svincoli di “Soveria Mannelli Nord – Borboruso” e la SS. 616.

“Grazie all’interessamento anche del Vicepresidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, del Consigliere Antonio Montuoro, dell’intera Giunta Regionale guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, sono stati ultimati i lavori di questa strada che rappresenta un importantissimo volano di crescita per l’intera area del Reventino e del Savuto. Un’opera, è doveroso ricordarlo, che nel corso degli anni ha visto la ripresa dei lavori grazie all’impegno degli allora Presidenti della Provincia di Catanzaro Michele Traversa e Wanda Ferro, da sempre vicini al nostro territorio”, continua Roberto Sirianni, “La nostra zona, ricca di aziende che operano su scala nazionale ed internazionale, soffre per la carenza di infrastrutture adeguate all’alto livello produttivo locale. Ora, grazie agli esponenti dei Fratelli d’Italia in Regione, finalmente è stato dato un input di crescita per le aziende con un conseguente aumento occupazionale”.

“Ora l’attenzione” conclude Sirianni “dovrà concentrarsi sull’ultimo tratto che collegherà lo svincolo di Soveria Sud-Decollatura, con quello di Soveria Nord-Borboruso, al fine di dare un’opera funzionale che abbraccerà diversi territori, dando nuove possibilità di sviluppo alle aziende, ai commercianti, agli artigiani ai professionisti ed alle scuole, che operano nei nostri comuni. L’ultimazione dell’ultimo tratto, con lo svincolo posto nei pressi dell’Ospedale Civile e dell’attiva zona industriale di Soveria Mannelli, garantirebbe anche un collegamento veloce verso l’Autostrada del Mediterraneo, in una posizione centrale rispetto all’intero territorio regionale.”