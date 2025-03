Ciclo incontri su strumenti di marketing digitale turistico, Calabrese: “Vogliamo incentivare nuovi flussi verso la Destinazione Calabria”

Condividi

“La Regione Calabria, nell’ottica di una maggiore fruizione delle informazioni verso gli stakeholder e gli operatori economici, lancia una serie d’incontri dedicati a nuove opportunità strategiche di valorizzazione e promozione turistica del territorio”.

Lo comunica l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, il quale specifica che “con il Dipartimento Turismo, Marketing territoriale, Trasporto pubblico locale e Mobilità sostenibile si è lavorato al Piano per il turismo incentrando la mission su nove azioni strategiche, dove promozione e marketing digitale turistico hanno un ruolo centrale perché ci permettono di rafforzare l’immagine del territorio calabrese sui mercati nazionali e internazionali e di incentivare nuovi flussi turistici verso la ‘Destinazione Calabria’. Nello specifico, infatti, gli incontri, che si terranno in diverse sedi su tutto il territorio calabrese, saranno mirati a illustrare il funzionamento tecnico e le opportunità di impiego di nuovi strumenti digitali, sviluppati di recente, proprio per favorire la promozione condivisa della ‘Destinazione Calabria’”.

Al centro degli incontri, la presentazione della nuova “Area Operatori” presente sul portale Calabria Straordinaria, come strumento per la promozione dell’offerta turistica della Regione Calabria, e di tutte le indicazioni utili alla registrazione e alle modalità di caricamento dei contenuti sulla piattaforma.

L’implementazione del portale Calabria Straordinaria e i nuovi servizi digitali di monitoraggio e promozione delle diverse realtà presenti sui territori saranno disponibili gratuitamente per tutti gli operatori di settore.

Gli spazi dedicati agli stakeholder e fornitori di prodotti e servizi, sul portale Calabria Straordinaria, saranno popolati di contenuti al servizio di turisti e visitatori che, in maniera rapida e accessibile, potranno reperire tutte le informazioni utili alla costruzione di uno straordinario viaggio in Calabria, grazie alle indicazioni precise ed esaustive fornite dagli stessi operatori del comparto turistico. Gli eventi proposti saranno anche un’occasione per presentare “Ross1000”, software per la rilevazione della movimentazione turistica e la gestione delle strutture ricettive in Calabria, strumento indispensabile per il monitoraggio dei flussi turistici nei differenti periodi dell’anno.

“Con il portale Calabria Straordinaria – ha specificato l’assessore Calabrese – tutto questo sarà possibile e rafforzerà anche le opportunità professionali delle imprese turistiche della regione sostenendone la competitività e garantendone lo sviluppo dell’attrattività dei singoli territori. Il tour sarà una preziosa occasione di confronto e ascolto dei territori, utile a individuare sinergie tra istituzioni e operatori economici, per costruire insieme un sistema turistico sempre più competitivo e interconnesso. La finalità principale del ciclo d’incontri, sarà quella di presentare a enti e operatori economici della filiera turistica, gli strumenti digitali per una promozione condivisa della ‘Destinazione Calabria’ e dei tanti prodotti e servizi messi a disposizione dal comparto per coinvolgere e ascoltare i territori, condividendo innovazioni e strategie utili al settore turistico e ai futuri sviluppi dell’industria turistica regionale.”

Gli incontri si svolgeranno presso sedi differenti, calendarizzati come segue: 17 marzo, ore 10.30, Palazzo della Provincia, Cosenza; 17 marzo, ore 15:30, Palazzo della Provincia, sala del Consiglio, Catanzaro; 18 marzo, ore 10:30, Palazzo Storico della Città Metropolitana, sala Perri, Reggio Calabria; 18 marzo ore 15:30, Palazzo Gagliardi, Vibo Valentia; 19 marzo, ore 10:30, sala del Consiglio comunale, Crotone.