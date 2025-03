Due libri, due storie, un dibattito: cinquant’anni tra cooperazione e volontariato, il 14 marzo Maurizio Carrara e don Giacomo Panizza a confronto

Condividi

I quarant’anni di CESVI e i cinquanta meno uno di Comunità Progetto Sud si incontrano in un dibattito tra due personalità corregionali per nascita: Maurizio Carrara e don Giacomo Panizza.

Entrambi lombardi, bergamasco il primo, bresciano il secondo, si incontrano a Lamezia Terme per mettere in fila parole segni nati dal volontariato e dalla cooperazione. Filo conduttore la scrittura lasciata dagli autori in: “40, i nostri anni di solidarietà” di Maurizio Carrara e ne “Il dono e la città. Sul futuro del Volontariato” di don Giacomo Panizza.

Un dibattito a due voci, condotto dalle giornaliste Maria Teresa Santaguida e Maria Pia Tucci, sarà introdotto da Giacinto Gaetano, responsabile del Sistema bibliotecario Lametino.

14 MARZO 2025 • 17:30 • CHIOSTRO CAFFÈ LETTERARIO • PIAZZETTA SAN DOMENICO • LAMEZIA TERME (CZ)

PROGRAMMA

Saluti: Giacinto GAETANO | Sistema Bibliotecario Lametino

Gli autori: Giacomo PANIZZA | Presidente Associazione Comunità Progetto Sud ETS

Maurizio CARRARA | Presidente Fondazione CESVI ETS

dialogano con le giornaliste: Maria Teresa SANTAGUIDA e Maria Pia TUCCI

Gli autori:

Maurizio Carrara, nato a Bergamo nel 1954, sposato, due figlie. Laureato in Architettura presso il Politecnico di Milano. Dopo esperienze giovanili di volontariato in America Latina, nel 1985, insieme a Paolo Caroli e ad altri amici, fonda l’associazione CESVI (poi Fondazione CESVI Onlus) che presiede sino al 2005. Dal maggio 2006 sino a marzo 2010 riveste il ruolo di Consigliere Delegato della Società Editoriale Vita. Nel 2008 è nominato Amministratore Unico di Vitaconsulting, la società di consulenza del Gruppo. Con Vita non profit magazine promuove l’iniziativa di legge per favorire le deduzioni fiscali delle donazioni. Dal 2010 al 2018 dirige UniCredit Foundation. Nel 2015 viene nominato Presidente, a titolo gratuito, dell’Istituto Milanese Pio Albergo Trivulzio. Dal 2006 è Presidente ad Honorem di Fondazione Cesvi ETS.

Giacomo Panizza, bresciano, ha fondato nel 1976 a Lamezia Terme “Progetto Sud”, una comunità autogestita insieme a persone con disabilità e contribuisce a diverse iniziative della Caritas italiana e della Calabria. È nel mirino delle cosche dal 2002 quando spezzò il cerchio della paura prendendo in gestione il palazzo confiscato alla cosca Torcasio. Da allora vive sotto scorta. Ha scritto centinaia di saggi e brevi contributi, apparsi non solo su riviste di settore, ma anche in numerosi libri. Tra i suoi libri Io sono un grande sognatore: sfide e opportunità degli stranieri ad una terra accogliente (Laruffa, 2007); Capaci di futuro (Rubbettino, 2005); Finché ne vollero (Edizioni Paoline, 2002). Inoltre ha curato Il dono: iniziatore di senso, di relazioni e di polis (Rubbettino, 2003). Feltrinelli ha pubblicato Qui ho conosciuto purgatorio, inferno e paradiso. La storia del prete che ha sfidato la ’ndrangheta (con Goffredo Fofi; 2011)