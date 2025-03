Bollette: a Catanzaro spesi, in media, 1.787 euro nel 2024

Condividi

Milano – Secondo l’analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie residenti in Calabria con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 799 euro per la bolletta della luce e 990 euro per quella del gas. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 5%, mentre quella del gas è aumentata del 3%.

«Guardando all’andamento degli indici vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente», commentano gli esperti di Facile.it. «Per questo motivo, oggi più che mai, chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alla scelta del fornitore giusto, azione fondamentale per evitare di spendere più del dovuto».

L’andamento provinciale della bolletta elettrica

L’analisi* ha messo in evidenza che, tra luce e gas, lo scorso anno i calabresi hanno pagato, mediamente, 1.789 euro, vale a dire addirittura il 16% in meno rispetto alla media nazionale. Ma in quali province della regione si è speso di più?

Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Reggio Calabria; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.346 kWh, la spesa 2024 è arrivata a 824 euro.

Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Vibo Valentia (812 euro, 2.298 kWh), seguita a breve distanza dalle famiglie di Catanzaro (792 euro, a fronte di consumi pari a 2.219 kWh) e Cosenza (785 euro, 2.189 kWh).

Ultima in graduatoria Crotone, provincia che, nel 2024, ha rilevato i consumi medi più bassi della regione (2.181 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (783 euro).

L’andamento provinciale della bolletta del gas

Guardando alla bolletta del gas, la classifica cambia leggermente. Questa volta, al primo posto, si posiziona Vibo Valentia, dove, lo scorso anno, le famiglie hanno pagato il conto più salato: mediamente, 1.105 euro (a fronte di un consumo medio di 757 Smc).

Al secondo posto si posiziona Cosenza (1.057 euro, 720 Smc), seguita da Catanzaro, area dove le famiglie hanno speso, sempre in media, 995 euro (673 Smc).

Chiudono la classifica regionale le province di Reggio Calabria (933 euro, 625 Smc) e Crotone, dove sono stati messi a budget per il gas “solo” 783 euro (510 Smc).

foto: Gina Sanders