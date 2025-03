Candidatura Aieta Borgo dei Borghi, Varì: “Sosteniamo questo luogo autentico e ricco di fascino della Calabria”

Condividi

“Dobbiamo sostenere Aieta al concorso nazionale Borgo dei Borghi 2025. È importante per la Calabria intera. Votiamo tutti Aieta come abbiamo fatto nelle precedenti edizioni del concorso, quando il titolo se lo aggiudicò Tropea e quando, come l’anno scorso, abbiamo garantito il secondo posto a Badolato. Questa è un occasione che ognuno di noi ha per valorizzare il nostro territorio, per far conoscere la storia millenaria di Aieta e quindi dimostrare all’Italia, al mondo, quanto bella sia la Calabria. Come Regione, con il presidente Roberto Occhiuto, stiamo puntando molto su diverse azioni per far nascere attività imprenditoriali e ripopolare i nostri borghi, per fare in modo che coloro i quali vogliono venire a risiedere nei nostri incantevoli luoghi come, ad esempio, i pensionati, i nomadi digitali, i lavoratori a distanza, lo possano fare”.

Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico e Attrattori culturali della Regione Calabria, Rosario Varì, alla conferenza stampa di presentazione della candidatura del Comune di Aieta alla 12esima edizione de “Il Borgo dei Borghi 2025”.

“Aieta – ha proseguito Varì – è un Borgo meraviglioso, con paesaggi mozzafiato, incastonato nel Parco del Pollino, quasi sospeso tra il cielo e il mare. Riusciremo o meno a vincere, questo contest ci permetterà comunque di mostrare Aieta anche a molti calabresi che non la conoscono, ci consentirà di stimolare la visita dei nostri territori, di promuovere la loro bellezza in giro per l’Italia e per il mondo. Vogliamo fare in modo che i calabresi siano orgogliosi della ricchezza naturalistica e culturale del loro territorio – ha ribadito infine l’assessore Varì – che contribuiscano ad affermarla e a promuoverla. Aieta è uno scrigno di arte, bellezza, cultura, storia millenaria che va valorizzata come tutti i bellissimi borghi della Calabria”.

All’incontro con la stampa, che si è svolta oggi alla Cittadella regionale a Catanzaro, sono intervenuti anche il presidente e il delegato per la Calabria al Consiglio nazionale dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, rispettivamente Andrea Ponzo e Bruno Cortese, il sindaco di Aieta, Pasquale De Franco, e la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro.

Ponzo e Cortese hanno spiegato nel dettaglio l’iniziativa e il sistema di partecipazione al voto che si aprirà ufficialmente in diretta il prossimo 23 marzo, dalle ore 19, dopo la messa in onda dell’ultimo Borgo all’interno del programma il Kilimangiaro in onda su Raitre, e si chiuderà alle ore 23.59 del 6 aprile.

La classifica finale verrà svelata durante una prima serata speciale de “Il Borgo dei Borghi”, in onda su Raitre domenica 20 aprile.

Per poter accedere al voto – uno al giorno, per una sola preferenza, per non più di 5 volte complessive, per la durata dell’intera manifestazione – è necessario essere in possesso delle credenziali RaiPlay.

La registrazione può essere effettuata sul sito http://www.rai.it/borgodeiborghi/

Il sindaco De Franco, dopo aver ringraziato la Regione e l’Associazione Borghi più belli d’Italia per il sostengo, ha raccontato la storia di Aieta: borgo sulla costa tirrenica che sorprende per la sua aura rinascimentale, insolita in Calabria. Situato sotto le rocce dove nidificano le aquile da cui il nome di Aieta che in greco -significa aquila, ha tradizioni millenarie che possono far sì che chiunque la visiti viva un’esperienza unica non replicabile in altri luoghi.

La presidente Succurro ha parlato dell’importanza di divulgare la candidatura di Aieta per valorizzare questo borgo straordinario e anche per far vedere quanta bellezza c’è su tutto il territorio della provincia cosentina.