Catanzaro, il saluto del dott. Angelo Paduano, Primo Dirigente della Polizia di Stato, per il suo pensionamento

Il dott. Angelo Paduano, Primo Dirigente della Polizia di Stato, oggi ha incontrato il Questore di Catanzaro, il Vicario del Questore, i funzionari ed il personale della Questura e degli Uffici di Specialità della Polizia di Stato, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, delle Organizzazioni Sindacali e dell’A.N.P.S., per un conviviale saluto prima di lasciare il servizio per raggiunti limiti di età.

Nel corso della sua carriera lavorativa iniziata nel 1994, il dott. Paduano, ha dimostrato notevole competenza nell’ambito delle indagini investigative, ricoprendo ruoli di responsabilità nelle varie sedi di servizio, quali la Questura di Vibo Valentia, il Commissariato di Lamezia Terme, la Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, la Squadra Mobile della Questura di Cosenza.

Per le attività investigative realizzate sfociate in numerose operazioni nei contesti criminali delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Cosenza, e la maturata conoscenza delle dinamiche di criminalità organizzata, il dott. Paduano è stato anche nominato quale componente della Polizia di Stato in numerose commissioni di accesso prefettizio, che hanno determinato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di numerosi comuni ed enti pubblici.

Dopo aver ricoperto l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile a Cosenza, da settembre 2021 al 7 maggio 2023, il Dott. Angelo Paduano ha assunto la dirigenza della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catanzaro.

Un impegno intenso, profuso con dedizione, competenza e professionalità, che grazie al contributo di tutto il personale degli Uffici che hanno collaborato con il dott. Paduano, ha consentito di affrontare ogni situazione e conseguire risultati di merito, accrescendo la reputazione della Polizia di Stato di Catanzaro e nella provincia.

Nelle parole dell’intervento del Questore e degli altri partecipanti, la testimonianza della profonda gratitudine rivolta al dott. Paduano, come Poliziotto e come uomo, che ha operato quotidianamente con grande senso di appartenenza e dedizione alla Polizia di Stato, permeando il suo lavoro di notevoli doti umane verso tutti e divenendo un esempio da seguire, un sicuro punto di riferimento e guida nei gravosi impegni che quotidianamente sono profusi dalla Polizia di Stato.

Il dott. Angelo Paduano ha dimostrato di essere una persona vocata alla Polizia di Stato, ai suoi appartenenti e nell’interesse dei cittadini. Grazie a nome di tutti noi.