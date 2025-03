Ritorna il Premio Re Italo, il prossimo 4 aprile a Lamezia Terme

Condividi

Lamezia Terme – Sta per fare il suo ritorno la terza edizione del Premio “Re Italo, terra degli Enotri” per celebrare e riconoscere l’eccellenza e il talento dei calabresi che si sono contraddistinti nei rispettivi ambiti. La terza edizione di si terrà il 4 aprile alle ore 18.00 presso il Seminario Vescovile, promettendo “una serata di emozioni, riconoscimenti e celebrazione della cultura, dell’arte e dell’impegno”.

“Il Premio Re Italo – afferma il promotore dell’evento Pino Campisi – è dedicato a onorare personalità di spicco che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla crescita di Lamezia Terme, della Calabria e di altre regioni, incarnando i valori di dedizione, integrità e passione. Questo evento unico offre una piattaforma per riconoscere il talento eccezionale e l’impegno straordinario di individui che hanno reso la comunità un luogo migliore” L’evento promosso dal Circolo Acli Don Saverio Gatti, da Acli Terra Calabria e dall’Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), con i patrocini di Lamezia Europa SPA, Fondazione Augurusa e Comune di Lamezia Terme, sarà caratterizzato dalla presenza di diverse realtà culturali, imprenditoriali e personalità, i quali riceveranno il Premio Re Italo in segno di gratitudine ed ammirazione per essersi contraddistinti nei rispettivi settori di appartenenza.

A breve saranno diffusi i nomi dei premiati e degli ospiti della manifestazione che sarà presentata, anche quest’anno, da Massimo Mercuri.