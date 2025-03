Il Consorzio Olio di Calabria IGP torna con entusiasmo da Olio Capitale

Condividi

Il Consorzio Olio di Calabria IGP ha recentemente partecipato con entusiasmo alla 17ª edizione di Olio Capitale, il prestigioso Salone degli oli extravergini tipici e di qualità, tenutosi presso il Generali Convention Center di Trieste.

Questo evento rappresenta un’importante vetrina internazionale per celebrare l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva e i territori che lo producono.

Il Consorzio ha avuto un ruolo di rilievo nel ricco programma di eventi, contribuendo con una degustazione guidata degli oli calabresi a marchio IGP. I visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire le caratteristiche uniche di questi oli, apprezzandone il gusto autentico e i benefici nutraceutici.

Oltre alla degustazione, il Salone ha ospitato laboratori interattivi, presentazioni di libri di cucina e sull’olio, talk show e seminari dedicati all’olio extravergine di oliva e ai territori di produzione. Lo stand del Consorzio, situato presso C7-B24 / Hall 28, è stato un punto di riferimento per chi desiderava immergersi nelle tradizioni olivicole calabresi.

La partecipazione del Consorzio a Olio Capitale è stata resa possibile grazie al finanziamento del FEASR – PSR Calabria 2014/2020, Misura 3 – Intervento 3.2.1. (CUP J88H24001270003). Questo progetto mira a promuovere il marchio IGP e a sostenere lo sviluppo economico e occupazionale delle aziende calabresi.

Il presidente del Consorzio, Massimino Magliocchi, ha sottolineato l’importanza di eventi come Olio Capitale per consolidare il brand Calabria e valorizzare il lavoro dei produttori locali. “La Calabria è una terra ricca di storia e tradizioni, e il nostro olio riflette la passione e l’impegno dei nostri produttori nel coltivare e trasformare le olive con cura e rispetto,” ha dichiarato. Ringraziando, di fatto, la regione Calabria, l’assessore Gallo e l’Arsac per la splendida organizzazione in fiera.

La partecipazione a Olio Capitale ha rappresentato un’importante opportunità per il Consorzio Olio di Calabria IGP di promuovere le eccellenze della regione e di condividere con un pubblico internazionale le caratteristiche uniche del proprio prodotto. Un successo che rafforza il legame tra tradizione, innovazione e qualità, portando l’olio calabrese sempre più in alto nel panorama mondiale.