Crisi del bergamotto, incontro tecnico alla Regione, Gallo: “Situazione preoccupante”

Si è svolto presso la Cittadella Regionale un incontro tra l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, e i rappresentanti regionali della Copagri, Confederazione produttori agricoli, unitamente ad una rappresentanza di coltivatori, per discutere del difficile momento che sta attraversando il settore.

A causa della sospensione delle attività da parte delle industrie estrattive, infatti, più del 50% dei frutti rimane invenduto sugli alberi. La mancata raccolta e commercializzazione, oltre a mettere in crisi le aziende, rischia di pregiudicare anche la futura produzione.

Dal presidente regionale Francesco Macri, e dai vertici reggini del Copagri, Lentini e Arone, sono emerse diverse proposte: su tutte la necessità del ritiro presso le OP del prodotto per l’estrazione del succo, oppure – una strada più difficile, ma comunque perseguibile – la stipula di una convenzione con le industrie della trasformazione per l’estrazione e la conservazione dell’essenza.

“Riteniamo che la situazione venutasi a creare sia preoccupante, perché mette in crisi l’intero settore, oltre che svalutare un frutto prezioso e unico della nostra terra”, ha commentato a margine l’assessore Gallo, aggiungendo: “Assicuriamo ai produttori tutto il supporto della Regione per individuare soluzione concrete. Con gli uffici regionali stiamo valutando le possibili strade da attuare nell’immediato, per garantire la massima raccolta e il conferimento del frutto al Consorzio. Saremo al fianco dei produttori e aperti a qualsiasi confronto, anche a livello nazionale, per superare il momento di crisi”.