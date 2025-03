Lamezia, il Polo Liceale Campanella Fiorentino presenta il calendario bilingue greco-latino 2025

Condividi

Il Polo Liceale Campanella Fiorentino, diretto dalla dott.ssa Susanna Mustari, è orgoglioso di presentare il nuovo calendario bilingue greco-latino 2025, con immagini grafiche realizzate dagli studenti del Liceo artistico e classico.

Giunto alla quarta edizione, il progetto è stato ideato e curato dal prof. Francesco Polopoli, docente di latino e greco e dagli studenti selezionati tramite bando interno all’Istituto nel 2024: Lidia Esmeralda Di Gregorio (2B Liceo Artistico), Giulia Maria Torcasio (5A Liceo Artistico), Francesca Altilia (5B Liceo Artistico), Beatrice Macrì (4B Liceo Artistico), Alida Ventura (4B Liceo Artistico), Antonio Caligiuri (2A Liceo Artistico) , Gemma Satta (2A Liceo Artistico), Marianna Di Bella (3A Liceo Classico), Aurora Latelli (2C Liceo Classico).

Pensato per accompagnarci in ogni giorno dell’anno e mettere in rilievo la storia della medicina calabrese dall’antichità ai giorni nostri, sarà interessante sfogliare le sue pagine e scoprire storie affascinanti di medici, scienziati e ricercatori calabresi, ognuno dei quali ha lasciato un segno indelebile nella storia della medicina, viaggiando attraverso la cultura e la lingua di due civiltà straordinarie.

Gennaio: Democede di Crotone – Un pioniere della medicina antica, noto per le sue innovazioni e per aver servito come medico alla corte di Dario I di Persia.

Febbraio: Alcmeone di Locri – Un filosofo e medico che ha contribuito alla comprensione del corpo umano e della salute, considerato uno dei primi a praticare l’anatomia.

Marzo: Pitagora di Crotone – Sebbene più noto per la sua filosofia e matematica, Pitagora ha anche influenzato la medicina con le sue idee sulla salute e l’equilibrio.

Aprile: Filistione di Locri – Un altro importante medico dell’antichità, noto per i suoi studi sulla fisiologia e la medicina.

Maggio: Cassiodoro di Squillace – Un monaco e studioso che ha contribuito alla preservazione del sapere medico durante il Medioevo.

Giugno: Donna Cusina – Una figura leggendaria della tradizione popolare calabrese, simbolo della medicina naturale e delle pratiche curative tradizionali.

Luglio: Bruno di Longobucco – Un medico e scienziato del Rinascimento, noto per i suoi studi e le sue scoperte nel campo della medicina.

Agosto: Niccolò da Reggio Calabria – Un importante medico e chirurgo del XVI secolo, noto per i suoi contributi alla chirurgia e alla medicina.

Settembre: La scuola rinoplastica di Tropea – Un centro di eccellenza per la rinoplastica, che ha attratto pazienti da tutto il mondo grazie alla sua reputazione.

Ottobre: Giulio Iasolino – Un medico e botanico del XVI secolo, noto per i suoi studi sulle piante medicinali e il loro utilizzo.

Novembre: Renato Dulbecco – Renato Dulbecco, di cui quest’ anno ricorre il cinquantesimo del suo premio Nobel (Catanzaro 1914 – La Jolla 2012), premio Nobel per la Medicina nel 1975, grande sostenitore della scienza e della ricerca, ha dedicato parte della sua vita a promuovere l’importanza della scienza nella società. La sua eredità continua a influenzare la ricerca virologica e oncologica.

Dicembre: Amalia Bruni – la lametina Amalia Cecilia Bruni, figura di spicco nel panorama culturale e scientifico italiano, nota per il suo lavoro nel campo della neurologia e della ricerca sulle malattie neurodegenerative, in particolare l’Alzheimer.

“Questo calendario – dichiara la Dirigente Mustari – testimonia non solo la ricca storia della medicina calabrese, ma offre anche un’opportunità per riflettere sull’evoluzione delle pratiche mediche nel corso dei secoli, nella ricchezza delle lingue classiche. Ed è per questo che vuole essere anche un dono augurale a tutti gli studenti calabresi che stanno seguendo i corsi di curvatura biomedica, affinché attraverso gli antichi fasti dei celebri medici magnogreci possano dare un valore aggiunto ai propri studi”.

“Ripensare all’indietro le nostre tradizioni è il punto di partenza per orizzonti sempre più fecondi: la sanità calabrese è «la memoria del futuro» ragion per cui ci siamo spesi per offrirla nella costellazione delle personalità più rappresentative – spiega il prof. Polopoli – una narrazione orgogliosa che porta, in fieri, le stesse sfide, tra ieri ed oggi. Il Calendario del Polo Liceale 2025, prodotto misto, cartaceo/digitale, presenta un QR code che rimanda ad un link corredato da notizie storiche sui medici presentati dalla mensilità di gennaio fino a quella di dicembre. In copertina con un originale look grafico, non poteva non esserci il giuramento di Ippocrate, un antico testo etico che stabilisce i principi fondamentali della pratica medica, che racchiude la sintesi di una disciplina, che si sostanzia di slanci nuovi, partendo da radici antiche”.

https://heyzine.com/flip-book/9d307cd833.html