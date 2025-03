Lamezia, Polizia di Stato e Anps incontrano gli studenti della scuola media Manzoni su “Le conseguenze dell’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti”

Condividi

Si è parlato di bullismo e cyberbullismo, ma anche dei danni e delle conseguenze relative all’uso dell’alcool, degli effetti e delle conseguenze dell’assunzione di sostanze stupefacenti e delle regole e dei pericoli della strada in occasione del secondo incontro formativo promosso dall’Associazione nazionale della Polizia di Stato (ANPS) che ha coinvolto gli studenti della scuola secondaria di primo grado del plesso Manzoni, appartenente all’Istituto Comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” di Lamezia Terme, diretto dalla dott.ssa Antonella Mongiardo.

L’iniziativa, denominata “Incontri per la legalità” è stata aperta dalla dirigente scolastica Mongiardo che, dopo i saluti ai rappresentanti delle Forze dell’ordine, ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole, che è alla base dello stare insieme in gruppo. “Non dobbiamo vedere le regole come una limitazione della nostra libertà – ha detto la preside – ma come uno strumento per garantire la vera libertà e la sana convivenza civile in una comunità di persone, scolastica o sociale. Regole che sono alla base del vivere civile”.

Gli studenti hanno accolto la Polizia cantando l’Inno di Mameli. Dopo il saluto di Gennaro Pileggi, ispettore superiore in quiescenza e presidente Anps, sono seguiti gli interventi di Rosa Maria Torchia sostituto commissario in servizio al Commissariato di Polizia di Lamezia Terme; Gianfranco Molinaro commissario in quiescenza; Maria Gaetana Ventrigliacommissario capo in quiescenza che, in particolare, ha sensibilizzato i ragazzi verso la necessità di chiedere aiuto per sé stessi e per gli altri, in situazioni particolari, anche in forma anonima; Francesco Manzo sostituto commissario in quiescenza e Francesco Mercuri ispettore in quiescenza. Nel corso della mattina gli studenti hanno visionato alcuni cortometraggi sulle regole e i pericoli della strada e un video sulle conseguenze derivanti dal consumo di alcool, sulle note della canzone “Pensa”.

Un importante percorso educativo, organizzato dalle Referenti alla legalità dell’IC “Gatti Manzoni Augruso” le docenti Marianna Sena e Giovanna Folino, con il supporto della parte tecnologica curata dal prof. Vittorio Viscomi, volto non solo a informare i ragazzi sui rischi e i pericoli che si possono correre, ma per sensibilizzarli sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole, oltre che promuovere la cultura della legalità tra i giovani.

Gli incontri formativi sono stati fortemente voluti dal Questore di Catanzaro Giuseppe Linares e dal Dirigente del Commissariato di Lamezia Terme, Antonio Turi, come naturale prosieguo di un’attività di sensibilizzazione intrapresa nel tempo con la scuola, in particolare con l’istituto Manzoni diretto dalla preside Mongiardo.