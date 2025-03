Il prof. Mercurio e il Dott. Rovere, entrambi calabresi, ai vertici della Forte (Federation of Orthopaedic and Trauma Trainees in Europe)

Condividi

Il professore Michele Mercurio, calabrese, ricercatore universitario e chirurgo ortopedico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, è stato eletto presidente della “Forte” (Federation of Orthopaedic and Trauma Trainees in Europe). Ad affiancarlo nel Fiscal Council, il dottore Giuseppe Rovere, chirurgo ortopedico anch’egli diorigine calabrese che lavora all’Università Tor Vergata di Roma.

La “Forte” è la federazione europea degli ortopedici under 40, e rappresenta la più importante società scientifica dei giovani ortopedici potendo contare su soci provenienti da 26 differenti nazioni.

Fondata durante il Congresso Efort del 2005 a Lisbona, ha come obiettivo il miglioramento deglistandard formativi ortopedici, consentendo opportunità di apprendimento e la promozione della rete di colleghi in tutta Europa.

La società si pone l’obiettivo della promozione culturale, scientifica e sociale. Molto attiva anche sul piano didattico e di scambio internazionale, organizza ogni anno numerosi eventi oltre alla “Forte Summer School”.

Si tratta di un prestigioso corso, che questo anno si terrà a Spalato in Croazia nel mese di maggio, destinato a 160 tra i soci più brillanti e selezionati che hanno la possibilità di seguire lezioni tenute da una riconosciuta e prestigiosa faculty di livello internazionale.

Di recente, a tal riguardo, è stata deliberata l’assegnazione della FORTE Summer School 2026 all’Università Magna Graecia di Catanzaro, accogliendo positivamente la proposta dei due rappresentanti calabresi che ora avranno l’onore di organizzare un evento di altissimo livello scientifico.

La possibilità di valorizzare l’intero territorio regionale sarà inoltre tangibile grazie agli eventi sociali e culturali che caratterizzano da sempre il format della FORTE Summer School. Le straordinarie bellezzeartistiche e naturali calabresi faranno, dunque, da cornice all’evento promuovendol’internazionalizzazione della Magna Graecia.

Il dottore Giuseppe Rovere presta il suo servizio nella clinica ortopedica universitaria di Tor Vergata a Roma sotto la direzione del professore Pasquale Farsetti.

Il professore Michele Mercurio presta il suo servizio assistenziale nella clinica ortopedica universitaria di Catanzaro diretta dal professore Giorgio Gasparini ed è docente di Malattie dell’apparato locomotore che afferisce al Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche della Università Magna Graecia di Catanzaro diretto dal professoreArturo Pujia.