A Vibo Valentia la presentazione di “Inferi” di Antonino De Masi

Mercoledì 26 marzo, la sala congressi “Antonino Murmura” della Camera di Commercio Cz-VV-Kr, nel complesso Valentianum di Vibo Valentia, alle 17.30, ospiterà la presentazione del libro “Inferi – La storia vera di un sopravvissuto alla ‘ndrangheta”, scritto a quattro mani dall’imprenditore sotto scorta Antonino De Masi e dal giornalista Pietro Comito, edito da Compagnia editoriale Aliberti e disponibile in tutte le librerie italiane e negli store on line dal 26 febbraio. La presentazione è promossa dalla Libreria Cuori d’inchiostro in collaborazione con la casa editrice, grazie al sostegno di Umanesimo sociale e dell’associazione Valentia e con il patrocinio della Camera di Commercio di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone e della Confederazione nazionale artigiana di Vibo Valentia. Interverrà, assieme agli autori, il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Rai Maria Teresa Santaguida.

Inferi è l’autobiografia, nella forma del romanzo, di Antonino De Masi. Un’opera «scritta col tratto del grande narratore», scrive Antonio Nicaso che ne ha curato la prefazione. Il volume si fregia anche di un contributo di don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera. «Un libro testamento, un atto d’amore verso la mia terra e verso coloro che per essa hanno combattuto senza mai arrendersi», spiega Antonino De Masi. «È molto più che un romanzo, è una saga familiare ed una vicenda umana che attraversa un secolo e che riflette le luci e le ombre di una terra magnifica e maledettamente difficile», annota Pietro Comito.