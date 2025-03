Ultimo saluto all’Avvocato Giuslavorista Salvatore Sestito. Il commiato della comunità ad un lametino illustre

Condividi

LAMEZIA. Già da domani mattina, a partire dalle 9:30 nei locali della casa funeraria di via Togliatti a Sambiase – Lamezia, la comunità tutta potrà rivolgere il suo ultimo saluto ad uno dei figli illustri di Lamezia, l’Avvocato Giuslavorista Salvatore Sestito scomparso ieri, lunedì 24 marzo.

L’illustre professionista era nato a Cosenza 52 anni fa ed attualmente risiedeva a Roma dove viveva con suo figlio Giuseppe. Un male implacabile ha segnato in maniera ineluttabile il suo ultimo anno di vita strappandolo all’affetto delle persone più care, familiari e amici che lo hanno amato incondizionatamente e continueranno a sentirlo parte della loro vita, per sempre.

La comunità si stringe intorno ai genitori, al papà Giuseppe e alla madre Giovanna De Sensi, ai fratelli Pietro e Francesco con le rispettive famiglie. A loro l’abbraccio ideale di una città che è rimasta attonita e sgomenta nell’apprendere la notizia di una morte prematura e ingiusta. Salvatore Sestito aveva dedicato la sua vita allo studio e alla professione ma non aveva mai trascurato gli affetti. Il coro è unanime: ci lascia un figlio, un fratello, un padre esemplare! Una malattia diventata sentenza nefasta e funesta se lo è portato via troppo presto, una triste realtà a cui in molti ancora stentano a credere. Si, davvero troppo presto, perché l’Avvocato Giuslavorista Sestito aveva ancora tanto da dare al mondo del lavoro e della previdenza sociale con i suoi studi condotti ai massimi livelli. Dopo la laurea in Giurisprudenza conseguita all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha iniziato la pratica forense in uno studio legale di Lamezia Terme conseguendo il titolo di Avvocato. Il Dottore Sestito ha poi seguito un master per consulenti del lavoro alla facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Successivamente, sempre nella stessa facoltà del medesimo ateneo, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza sociale con una tesi dal titolo “La flessibilità tra lavoro privato e lavoro pubblico”. Salvatore Sestito è stato Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza sociale nella facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Nel corso del suo lungo percorso formativo ha approfondito i temi del diritto del lavoro sia attraverso l’attività didattica in master di primo livello e corsi di perfezionamento in università romane e laziali, sia attraverso pubblicazioni scientifiche. Contestualmente all’attività di ricerca ha esercitato la libera professione al Foro di Roma con specifica caratterizzazione in Diritto del lavoro a cui si è dedicato negli ultimi anni.

Infatti, il dottore Sestito era consulente di varie organizzazioni sindacali, che gli hanno decretato stima e fiducia per l’impegno, la serietà, la professionalità e l’onesta intellettuale che hanno sempre contraddistinto la sua professione. Domani pomeriggio, a partire dalle 16, nella Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di corso Numistrano a Lamezia, si terrà la messa esequiale per la scomparsa di un uomo e di un professionista che rimarrà nel cuore e nella mente di chi lo ha conosciuto per le sue doti morali, la sua preparazione, la sua capacità di vivere la vita con quella passione che, a seconda dei momenti, è diventata entusiasmo, dedizione, impegno e perfino accettazione di un fato crudele.