Venerdì 28 marzo in Cittadella la Giornata sulla trasparenza: dagli obblighi alle opportunità di miglioramento per l’organizzazione

Venerdì 28 marzo, dalle ore 9.30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la Giornata della trasparenza amministrativa, si parlerà degli obblighi e delle opportunità di miglioramento per l’organizzazione.

La trasparenza amministrativa è ormai considerata non più solo come un obbligo normativo. Al contrario, se ben implementata, in sinergia alla protezione dei dati personali, può diventare un valore strategico per migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione, portando efficienza, innovazione e fiducia.

Dopo i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del vicepresidente, Filippo Pietropaolo, i lavori verranno avviati dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Roberto Cosentino, e dalla responsabile della protezione dati della Regione Calabria, Angela Stellato.

All’incontro, aperto a tutti i dipendenti regionali, daranno il proprio contributo sul tema: Marzia Ventura, professoressa associata di organizzazione aziendale presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro; Gianni Montesarchio, professore ordinario di psicologia dinamica presso l’Università Sapienza di Roma; Mario Caligiuri, professore ordinario di pedagogia della comunicazione presso l’Università della Calabria, presidente e membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Intelligence; Agostino Ghiglia, componente del Garante per la protezione dei dati personali; Lino Polimeni, autore, produttore e conduttore televisivo.