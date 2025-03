Lamezia, Lorena (FdI): “Approvato il progetto di rigenerazione del Bocciodromo “G. Renda” e dell’area antistante: nuovi spazi per famiglie, sport e socialità”

Condividi

“Finalmente ci siamo. Con l’approvazione del progetto esecutivo, prende il via un intervento strategico atteso da anni: la riqualificazione del Bocciodromo “G. Renda” e dell’intera area antistante, cuore pulsante del quartiere Anzaro. Un progetto che non nasce per caso, ma frutto di una visione chiara, condivisa e concretamente portata avanti negli anni grazie a una collaborazione fattiva tra uffici comunali, associazioni, professionisti del territorio e amministrazione.

Parliamo di un intervento importante, che rientra nel Programma PINQuA (Piano Nazionale per la Qualità dell’Abitare), e che punta a ridare vita a uno spazio storico della nostra città, rendendolo moderno, accessibile, inclusivo e aperto a tutti: bambini, giovani, famiglie, sportivi e anziani.

Un’area completamente rinnovata, pensata per la comunità

Il progetto si basa su un’idea semplice ma potente: unire il Bocciodromo e l’area esterna in un’unica grande area sportiva e sociale, integrata nel tessuto urbano esistente, tra Piazza 5 dicembre e l’Area Mercatale Cosentino.

Il Bocciodromo verrà completamente ristrutturato, mantenendo la sua identità ma arricchendosi di elementi moderni e funzionali. Spazi interni più luminosi grazie a ampie superfici vetrate, nuove aperture che lo renderanno più accogliente e visibile, servizi igienici rinnovati, spogliatoi e una caffetteria che diventerà punto di ritrovo per sportivi, famiglie e cittadini. Al suo interno sarà garantita anche la presenza del campo da bocce, come omaggio alla tradizione sportiva lametina.

L’area esterna, invece, sarà completamente ripensata come uno spazio pubblico flessibile e polifunzionale, capace di ospitare eventi, fiere di quartiere, manifestazioni e attività all’aperto. Saranno realizzati:

• campi sportivi polifunzionali e da padel,

• un’area verde moderna, con alberature e spazi ombreggiati,

• un’area giochi inclusiva, con strutture ludiche innovative accessibili anche ai bambini con disabilità,

• un nuovo parcheggio,

• e un percorso pedonale continuo che collega in maniera armonica Piazza 5 dicembre con il mercato Cosentino.

Un dettaglio significativo sarà la demolizione del vecchio muroche separava il quartiere dall’Istituto scolastico Borrello-Fiorentino: al suo posto nascerà una scarpata verde con ampie scalinate, simbolo concreto di apertura e connessione tra spazi e persone.

Un nuovo volto per il centro storico di Sambiase

Quello che prende forma è molto più di un intervento edilizio. È un progetto di rinascita urbana, che punta a valorizzare una parte importante della nostra città, migliorando la qualità della vita e favorendo l’integrazione sociale e generazionale.

È il risultato di un lavoro silenzioso ma concreto, portato avanti anche in momenti difficili e in contesti di carenza di personale e risorse. Un lavoro fatto di ascolto del territorio, capacità di proposta e sinergia operativa, che oggi permette di raccogliere i primi frutti.

A breve, il cantiere restituirà ai cittadini un luogo vivo, accogliente e aperto, dove sport, tempo libero e relazioni sociali potranno ritrovare il loro spazio naturale.

Si tratta di un intervento importante, sostenuto da oltre 6,8 milioni di euro di investimento pubblico, che permetteranno di trasformare radicalmente un’area centrale e simbolica di Lamezia Terme.

Perché la vera politica si misura con i risultati, e ogni progetto realizzato è un passo in avanti per la nostra comunità”.

Così in una nota Antonio Lorena PhD – Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Lamezia Terme.