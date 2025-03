Maltempo, domani allerta arancione in Calabria, scuole chiuse a Lamezia

Condividi

Un minimo depressionario, centrato sul Tirreno, influenza il tempo sull’Italia. Nelle prossime ore si sposterà lentamente verso levante convogliando l’instabilità sulle zone adriatiche centrali, con intensificazione della fenomenologia sulle relative regioni del medio versante.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla notte di oggi, mercoledì 26 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 27 marzo, allerta arancione in Calabria e su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Valutata, inoltre, allerta gialla, in Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Domani scuole chiuse a Lamezia

Lo scenario prospettato e le attuali condizioni meteorologiche in stato di peggioramento potrebbero comportare seri pericoli per la incolumità delle persone oltre che determinare disagi alla circolazione stradale ed al transito pedonale, con correlati rischi per l’intera popolazione. Stabilito che al fine di prevenire situazioni di pericolo, anche in considerazione di sicuri disagi per il trasporto pubblico dei pendolari su tutto il territorio già di recente colpito da grave evento alluvionale, si ritiene opportuno disporre per domani 27 marzo la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e degli Asili Nido comunali e privati nel territorio di Lamezia Terme ivi compreso il plesso facente parte dell’Istituto Comprensivo Borrello-Fiorentino temporaneamente allocato in Gizzeria Lido.

Allerta arancione, domani scuole chiuse a Catanzaro

A seguito dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto la chiusura delle scuole a Catanzaro per la giornata di domani giovedì 27 marzo 2025. L’ordinanza riguarda gli istituti di ogni ordine e grado, statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche. Si raccomanda, come sempre, la massima attenzione e prudenza negli spostamenti.

Reggio Calabria, l’Amministrazione comunale invita i cittadini ad attenersi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile

A seguito del messaggio di allertamento diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile della Regione Calabria, che prevede un livello di allerta arancione (precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità attività elettrica e forti raffiche di vento) per il pomeriggio di oggi (26 marzo) e per tutta la giornata di domani (27 marzo), è in via di pubblicazione un’ordinanza a firma del sindaco Giuseppe Falcomatà per l’attivazione del Centro Operativo Comunale.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile:

• non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

• evitare i sottopassi;

• abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

• nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

• non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.