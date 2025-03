Partito da Cosenza il tour di “C’è Posto per Te”, oltre 30 le aziende alla ricerca di 900 posizioni lavorative

Condividi

Grande partecipazione alla due giorni cosentina che ha aperto la campagna nazionale “C’è Posto per Te” promossa da Sviluppo Lavoro Italia grazie alla collaborazione del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria attraverso la rete territoriale rappresentata dai Centri per l’Impiego.

Accorsi numerosi studenti delle scuole e degli ITS cosentini che hanno partecipato ai workshop interattivi loro dedicati.

In particolare, le attività erano suddivise in quattro aree tematiche: Conosco e mi conosco → Consapevolezza di sé e conoscenza del mercato del lavoro. Mi preparo → Tecniche di ricerca del lavoro. Mi miglioro → Sviluppo di competenze e personal branding. Mi propongo → Incontri diretti con aziende e recruiter

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, tenutasi martedì 25 Marzo a bordo del truck in Piazza dei Bruzi, è intervenuto Giovanni Calabrese, assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Calabria il quale ha sottolineato il grande ruolo rivestito dai Centri per l’Impiego che, anche attraverso il piano di potenziamento, stanno diventando sempre più punto riferimento concreto per aziende e lavoratori grazie all’operato dei Responsabili e degli operatori dei CpI.

Calabrese, inoltre – nel ricordare le azioni messe in campo dal Dipartimento Lavoro in sinergia con il governo regionale per creare occupazione vera in Calabria e contrastare il lavoro sommerso – ha dichiarato: “Noi lavoriamo in questa direzione con il desiderio di dare ai calabresi la possibilità di poter realizzare il sogno di vivere e lavorare in Regione Calabria”.

Ha preso parte alla conferenza anche Paola Nicastro, presidente e Ad di Sviluppo Lavoro Italia che ha così dichiarato: “Cercheremo di fare rete per accompagnare le persone verso un mercato del lavoro che cambia in maniera dinamica, mettendo in campo azioni che possano governare il cambiamento”.

All’iniziativa, aperta dai saluti del sindaco di Cosenza Franz Caruso, è intervenuto in collegamento Massimo Temussi, direttore generale del Ministero del Lavoro per le Politiche Attive.

A seguire, si è tenuto il workshop interattivo “Dove sono diretto?”, momento di approfondimento sul mercato del lavoro locale (settori in crescita, profili richiesti, percorsi per colmare i gap di competenza) a cura di Cna – Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, nel corso del quale Giovanni Cuconato, responsabile del CpI di Cosenza è intervenuto illustrando il rinnovato ruolo dei Centri per l’Impiego come sia come presidio della Regione Calabria sul territorio che come attore principale della rete territoriale: “Educare all’occupabilità e promuovere l’iscrizione ai servizi pubblici per il lavoro è un supporto importante che diamo alle giovani generazioni”.

L’attività di Recruiting è stata il fulcro che ha animato il pomeriggio del 25 e tutta la giornata del 26. Nello Spazio Recruiting, allestito presso il palazzo “Sport e Salute” attiguo al truck, oltre 30 aziende hanno effettuato colloqui di selezione per circa 900 posizioni lavorative ricercate nei settori Turistico-Alberghiero, Grande Distribuzione e ICT (Informazione-Comunicazione-Tecnologia).

Contestualmente si sono svolti incontri dedicati ai giovani Neet delle scuole di Cosenza e provincia per presentare l’offerta formativa di Develhope con le relative borse di studio disponibili e quella proposta da IBM sul mondo digitale e l’intelligenza artificiale.

Parallelamente i Responsabili e gli operatori dei centri per l’Impiego hanno preso parte ai seminari tenuti da Sviluppo Lavoro Italia sulla modernizzazione dei servizi per il lavoro, in particolare dedicati a: beneficiari di ADI e SFL, collocamento mirato, giovani e strategie di outreach, misure per l’inserimento lavorativo delle donne (Lep J).

La carovana di “C’è Posto per Te” proseguirà il suo viaggio verso la Campania dove farà tappa a Caivano (Na) i prossimi 7 e 8 Aprile.