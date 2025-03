Chiude la storica “Putiga de Viesciu” a Martirano Lombardo

Condividi

Con un commovente comunicato, la famiglia Vescio di Martirano Lombardo ha comunicato ai propri clienti la chiusura della loro attività.

Nel lontano 1959, Francesco Vescio con la moglie Celestina, il fratello Andrea i genitori e altri amici fidati, decisero di avviare a Martirano Lombardo un Circolo ricreativo del Partito Repubblicano. I tesserati, non più di cento, potevano intrattenersi e consumare, tra una chiacchiera e l’altra, panini e stuzzichini accompagnati da un bicchiere di vino.

Erano tempi in cui avere una licenza era difficile.

Nel tempo il circolo divenne una osteria, sempre limitata a 100 associati, fino a quando nel 1967 si riuscì ad abbinare anche un negozio di generi alimentari senza alcuna restrizione del numero degli avventori. A gestire l’attività rimasero Francesco e Celestina.

Si era nel boom economico, la viabilità interna era ancora fragile e per raggiungere la città più vicina dalle frazioni martiranesi era difficoltoso. Si utilizzava ancora l’asino per gli spostamenti. I contadini del posto avevano necessità di prodotti per concimare. Francesco che aveva un furgoncino, oggi si chiamerebbe Pick-up, un VolkswagenType 2 a doppia cabina, che serviva anche come auto per 5 persone, e consegnava anche direttamente agli acquirenti i concimi acquistati…. Era una rivoluzione….. Francesco Vescio e Celestina con le loro attività divennero un punto di riferimento per Martirano Lombardo e i comuni limitrofi. Erano tempi in cui solo i più facoltosi avevano il telefono e la televisione e i videogiochi non facevano parte nemmeno dell’immaginazione, …. Francesco Vescio nel locale utilizzato ad osteria installò una cabina telefonica pubblica, un bigliardino (calcio balilla) e un flipper. Era diventato un luogo di ritrovo e divertimento per i numerosi, allora, ragazzi di Martirano Lombardo.

Francesco e Celestina avevano due figli: Filippo e Giovanna. I due figli avevano “sempre dato” una mano ai genitori. Giovanna si sposò e lascio la famiglia, Filippo si era diplomato geometra e lavorava presso uno studio tecnico, non sembrava interessato alle attività commerciali, anche se era sempre presente …. Nel 1991, una svolta, Filippo si sposa con Rosella Renne, convince il padre a chiudere le attività secondarie per ingrandire il negozio di alimentari. Nel 1994 Filippo e insieme a Rosella partono col “”Market Vescio – Qualità e Convenienza”.

31 Marzo 2025, …. “Cari clienti, è arrivato il momento di dire grazie….”

Un pezzo di storia, di ricordi di affetti, di incontri di notizie …. un pezzo di vita …. chiude i battenti.

E’ triste e commovente …. ma è vita. O ogni volta che si passerà davanti al “Market Vescio” o “ara putiga de Viesciu”, si ritornerà al passato, si aprirà lo scrigno dei ricordi più cari e con un po’ di commozione rivivranno tempi che non torneranno più.

A Filippo e Rosella, oramai nonni, un grazie di cuore per aver fatto diventare il loro negozio di alimentari, un piccolo, grande mondo di vita quotidiana .