Lamezia, mobilità urbana: l’Amministrazione Comunale presenta le azioni e i progetti futuri

Condividi

Martedì 1° aprile 2025, alle ore 16, presso la Sala Consiliare“Mons. Luisi”, si terrà un incontro pubblico dedicato alla mobilità urbana, organizzato dall’Amministrazione Comunale per illustrare le azioni già intraprese e i progetti in programma per il miglioramento della viabilità cittadina.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto con i cittadini, le associazioni e gli esperti del settore.

Alla presenza del Prof. Domenico Gattuso, verranno illustrate le fasi di sviluppo e le metodologie adottate per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), con particolare attenzione agli obiettivi strategici e al coinvolgimento della cittadinanza nel processo decisionale. L’incontro offrirà quindi l’opportunità di comprendere le scelte pianificate dall’Amministrazione e di contribuire attivamente con suggerimenti e proposte.

Un altro tema centrale dell’evento sarà la “mobilità dolce”, con l’annuncio degli interventi finanziati per la promozione della mobilità pedonale e ciclopedonale.

Saranno presentati i principali progetti in corso, con un focus su progetti per la mobilità pedonale e ciclopedonale, volti a incentivare una mobilità sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale del traffico urbano, migliorando al contempo la qualità della vita dei cittadini.

Infine, l’Amministrazione presenterà i risultati preliminari del catasto stradale, un prezioso strumento per il monitoraggio e la pianificazione della rete viaria comunale, essenziale per la programmazione degli interventi di manutenzione e sicurezza.

L’evento si configura dunque come un’opportunità di approfondimento tecnico e di confronto costruttivo, con l’obiettivo di definire strategie efficaci per una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile.