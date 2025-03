Lamezia, emozionante serata al «Sabato del Villaggio» con Domenico Iannacone

Condividi

Davanti a un foltissimo pubblico, si è svolto nel Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme il primo appuntamento della rassegna culturale Sabato del Villaggio.

Protagonista dell’evento, Domenico Iannacone, amato conduttore televisivo de «I dieci comandamenti» e «Che ci faccio qui». Durante la serata, Iannacone, in dialogo con Raffaele Gaetano, ha regalato al pubblico uno degli incontri più emozionanti di questa rassegna culturale giunta, ormai, alla XIX edizione. La conversazione è stata arricchita dalla visione di brevi filmati tratti dalle più interessanti inchieste del giornalista: i reperti raccolti dopo l’assassinio di Pier Paolo Pasolini, la musicoterapeuta Giulia Cremaschi Trovesi che usa il potere della musica per aiutare i disabili, Bartolo Mercuri, «papà Africa», che quotidianamente prestaassistenza ai poveri e ai migranti nella Piana di Gioia Tauro, Lorena Fornasir, la psicologa che ogni giorno lava e medica i piedi dei migranti a Trieste, Eugenia Carfora, la «preside-coraggio» di Caivano, l’indimenticato Ezio Bosso. E ancora storie non risolte come quella sulla «terra dei fuochi» e storie di piccole vite che, con coraggio e dignità, affrontano le difficoltà quotidiane. Insomma, una totale immersione nel«giornalismo di prossimità» che ha lasciato il pubblico a bocca aperta.

Un altro prezioso appuntamento, questo del Sabato del Villaggio con Domenico Iannacone, che contribuisce ancora una volta all’arricchimento culturale della nostraRegione.

La rassegna ritorna sabato 5 aprile, con un altro attesissimo evento, quello con Giancarlo De Cataldo, noto autore di «Romanzo Criminale» e «Suburra».