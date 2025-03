Lamezia, gli Araldini in visita al Museo Diocesano

Condividi

Nei giorni scorsi, gli Araldini, i piccoli della Fraternità Francescana Secolare, accompagnati dai formatori e dai genitori, hanno avuto la bella opportunità di visitare il Museo Diocesano in un percorso guidato dal direttore Paolo Francesco Emanuele.

Una guida veramente illuminante che con un linguaggio semplice, adeguato alla loro età, ma ricco di contenuti, ha catturato la loro attenzione e li ha conquistati e affascinati illustrando la preziosità e il significato dei paramenti sacri, dalla casula al piviale, dalla mitra al pastorale.

Davanti alla bella statua della Madonna delle Grazie, si sono soffermati perché nella parte inferiore erano raffigurati san Francesco e santa Chiara, di cui hanno tanto sentito parlare.

I nostri piccoli hanno prestato una straordinaria attenzione rispondendo in maniera opportuna e intelligente alle domande del direttore, al quale va il nostro affettuoso ringraziamento per la premura dimostrata.

E proprio come un augurio per gli Araldini, suona il motto scritto su una tavoletta di avorio, antichissimo dono di Federico II, “Rimanga con te la gioia”.