Incontro tra Confcommercio e gli operatori commerciali del lametino: confronto e prospettive per il futuro

Lamezia Terme, 31 marzo 2024 – Si è svolto ieri presso la sede di Confcommercio Calabria Centrale di Lamezia Terme un importante incontro con un gruppo di operatori commerciali del territorio, aderenti all’associazione. Un momento di confronto diretto tra i rappresentanti di Confcommercio e il tessuto imprenditoriale locale, volto a raccogliere istanze, problematiche e proposte per il rilancio del comparto commerciale lametino.

All’incontro hanno preso parte il Presidente della delegazione di Lamezia Terme di Confcommercio Calabria Centrale, Giuseppe Cotroneo, il Presidente di Confcommercio Calabria Centrale, Pietro Falbo, il Direttore Giovanni Ferrarelli e Antonio Gregoriano, figure di riferimento per l’associazione, che hanno ribadito l’impegno dell’organizzazione nel sostenere le imprese locali e nel promuovere iniziative a sostegno delle imprese sul territorio.

Lamezia Terme si distingue per la sua posizione strategica e per un tessuto economico caratterizzato da un’intensa attività commerciale, che spazia dal piccolo negozio di prossimità ai grandi esercizi, passando per il settore della ristorazione e dei servizi. Tuttavia, come emerso dall’incontro, gli operatori del settore devono affrontare diverse sfide, tra cui la concorrenza della grande distribuzione, la necessità di una maggiore digitalizzazione e il miglioramento delle infrastrutture a supporto delle attività economiche.

L’obiettivo dell’incontro è stato proprio quello di gettare le basi per un nuovo corso di Confcommercio sul territorio lametino, rafforzando il dialogo con gli imprenditori e sviluppando strategie condivise per sostenere il commercio locale. La presenza dei vertici di Confcommercio Calabria Centrale ha testimoniato l’attenzione dell’associazione verso le esigenze delle imprese e la volontà di avviare azioni concrete per rispondere alle loro necessità.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di una maggiore sinergia tra operatori commerciali, enti locali e associazioni di categoria, per rendere Lamezia Terme un polo commerciale ancora più attrattivo e competitivo. È emersa inoltre la volontà di investire su formazione e innovazione, strumenti indispensabili per affrontare le sfide del mercato attuale.

L’incontro si è concluso con la volontà di proseguire su questa strada, attraverso un confronto costante e costruttivo tra Confcommercio e gli operatori commerciali del territorio, per favorire la crescita del settore e garantire nuove opportunità di sviluppo per le imprese locali.