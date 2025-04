Lamezia, al locale “La Barrica” la Certificazione Restaurant Guru 2025 come Miglior Braceria 

Condividi

La Barrica ha ricevuto nel 2023 e 2024 la Certificazione di Eccellenza da TripAdvisor, un riconoscimento assegnato solo al 10% delle migliori strutture presenti sulla piattaforma, grazie alle ottime recensioni ottenute nell’ultimo anno. Oggi, con grande emozione e piacere, ha ricevuto anche la Certificazione Restaurant Guru 2025 come Miglior Braceria a Lamezia Terme.

Una bellissima notizia e una grande soddisfazione per Davide e Francesco, proprietari del locale, e per tutto lo staff.

La Barrica si distingue per l’innovazione nella cucina casereccia calabrese, offrendo piatti diversi e alla portata di tutti. Un ambiente piacevole, confortevole e dallo stile vintage, perfetto per trascorrere momenti conviviali tra chiacchiere e buona cucina. Non solo una classica grigliata,

ma un’esperienza gastronomica in continua evoluzione, con entrée di benvenuto e antipasti sempre nuovi, preparati con ingredienti freschi e di stagione.

Grande attenzione è riservata alla selezione delle materie prime, trasformandole in piatti innovativi e fuori dagli schemi. Alla Barrica, la routine lascia spazio alla creatività, esaltando i mille sapori della tradizione con un tocco originale.

Dal lunedì al sabato, il locale propone un menù alla carta, dall’antipasto al dolce, con la possibilità di abbinare vini al calice. Il menù varia costantemente in base alla disponibilità delle materie prime, accompagnato da una cantina ben fornita con una selezione di vini calabresi.

Ottimo rapporto qualità-prezzo, grandi classici eseguiti con maestria, ingredienti accuratamente selezionati e un servizio cortese e rapido: è questo il poker vincente che ha portato La Barrica a ottenere la Certificazione di Eccellenza.

Secondo TripAdvisor e Restaurant Guru, La Barrica, in via Pietro Mascagni a Lamezia Terme, è il miglior posto per gustare la carne. La sua cucina ha conquistato il palato di clienti italiani e stranieri, turisti e viaggiatori, come testimoniano le recensioni entusiaste – anche in inglese – che la posizionano ai vertici delle classifiche di TripAdvisor.