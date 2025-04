Lamezia, potenziato con una nuova assunzione il Centro di Neuropsichiatria Infantile 

Condividi

“Dopo intensificati contatti e ripetute sollecitazioni all’ASP di Catanzaro, e a seguito di un impegno protrattosi per mesi, si comunica l’assunzione a tempo determinato (sei mesi, con possibilità di rinnovo) di una terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva presso il Centro di Neuropsichiatria Infantile di Lamezia Terme”. E’ quanto fa sapere il Coordinamento Sanità 19 Marzo il quale aggiunge che – grazie alle numerose richieste del comitato e dei genitori dei bambini seguiti dalla NPI di Lamezia, è stata garantita la presenza settimanale di un consulente fisiatrico specialistico”.

Si ringrazia l’ASP di Catanzaro, sotto la guida del commissario straordinario Gen. Battistini, per l’impegno profuso e i risultati concreti che sta dando per il potenziamento della struttura lametina. Il Coordinamento Sanità 19 Marzo continuerà a promuovere iniziative e a perseguire i propri obiettivi affinché il Centro di Neuropsichiatria Infantile di Lamezia Terme diventi un punto di riferimento per la città e il comprensorio.

Un ulteriore traguardo raggiunto.