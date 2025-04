Apertura del Liceo Coreutico a Cinquefrondi, Conia: “Un sogno che si realizza”

Condividi

Il Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria e Sindaco di Cinquefrondi Michele Conia è orgoglioso di annunciare l’apertura ufficiale del Liceo Coreutico, una nuova realtà educativa che arricchirà il nostro territorio, offrendo ai giovani la possibilità di intraprendere un percorso di studi nell’ambito delle arti coreutiche. Questo risultato è stato possibile grazie alla forte volontà e sinergia tra l’Amministrazione, la Dirigente Scolastica Morabito e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“Il Liceo Coreutico è una grande opportunità per i nostri giovani e un passo fondamentale verso una crescita culturale e professionale della nostra comunità. È il frutto di un lavoro di squadra che ha visto l’impegno di tutte le istituzioni coinvolte e che oggi, finalmente, dà vita a un sogno tanto atteso. Un ringraziamento sincero per il gran lavoro svolto alla dirigente Morabito, a tutto il suo staff e alla Città Metropolitana.”, ha dichiarato il Consigliere metropolitano Michele Conia.

L’apertura del Liceo Coreutico rappresenta un ulteriore passo nella diversificazione dell’offerta formativa del nostro territorio, che già ospita il Liceo Musicale. In continuità con quest’ultimo, il Liceo Coreutico arricchisce l’offerta educativa di Cinquefrondi, dando finalmente la possibilità ai nostri giovani di frequentare una seconda scuola secondaria di II grado, con un percorso di studi unico in tutta la provincia di Reggio Calabria. Il Liceo Coreutico, infatti, è l’unico istituto di questo tipo nella provincia, un’opportunità preziosa per gli studenti che desiderano intraprendere una carriera nell’ambito della danza e delle arti performative.

L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare per garantire ai cittadini di Cinquefrondi e della provincia un’offerta educativa di qualità, in grado di rispondere alle esigenze del futuro. Il Liceo Coreutico rappresenta un altro passo fondamentale in questo percorso di crescita, che ci spinge a guardare al futuro con fiducia e speranza.