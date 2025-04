Avviso FEERI, Varì: “Sosteniamo l’efficienza energetica delle imprese e la produzione da fonti rinnovabili”

Condividi

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, ha illustrato, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi alla Cittadella regionale, il Fondo per l’efficienza energetica e rinnovabili per le imprese (Feeri), una misura strategica da 45 milioni di euro, cofinanziata nell’ambito del Programma regionale Calabria Fesr-Fse+ 2021/2027, per sostenere la transizione ecologica e la competitività delle imprese (micro, piccole, medie e grandi) operanti in Calabria.

“Il FEERI – ha dichiarato l’assessore Varì – rappresenta un passo decisivo verso un’economia più sostenibile e competitiva. La Regione offre uno strumento concreto per abbattere i costi energetici delle imprese, ridurre le emissioni e incentivare l’adozione di tecnologie sostenibili e innovative per creare nuove opportunità di sviluppo. È una misura innovativa che mette la transizione ecologica al centro della politica industriale calabrese”.

“Con questa misura – ha inoltre specificato l’assessore allo Sviluppo economico – accompagniamo le imprese in un percorso virtuoso: abbattimento delle emissioni, risparmio energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, innovazione e accesso agevolato alla finanza. Le piccole e medie imprese, in particolare, potranno contare su un aiuto fino al 100% dell’investimento, con una parte significativa a fondo perduto. Le grandi potranno invece ricevere un finanziamento agevolato a copertura del 90% dell’investimento. Il nostro obiettivo è rafforzare il tessuto produttivo e renderlo protagonista del cambiamento”.

All’incontro con la stampa hanno partecipato anche il dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico, Paolo Praticò, il dirigente di settore, Marco Merante, e Giuseppe Frisini di Fincalabra, i quali hanno messo in evidenza i dettagli dell’Avviso.

Nello specifico, il Fondo di cui il soggetto gestore è Fincalabra, sostiene l’efficientamento energetico dei processi produttivi e degli edifici (Linea A) e l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per l’autoproduzione di energia, anche con sistemi di accumulo (Linea B).

La dotazione complessiva del FEERI è pari a 45 milioni di euro, articolata come segue: 30 milioni di euro per la Linea A (efficienza energetica), 15 milioni di euro per la Linea B (energie rinnovabili).

Potranno presentare domanda le imprese di qualsiasi dimensione che abbiano almeno due bilanci chiusi, siano in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali, e rispettino i parametri economico-finanziari indicati nel Regolamento Operativo. È inoltre richiesto che l’impresa abbia un’unità operativa o produttiva in Calabria, anche da attivare entro il primo pagamento dell’aiuto.

L’intensità dell’aiuto varia in base alla dimensione dell’impresa: microimprese, 65 per cento prestito agevolato e 35 per cento fondo perduto. Copertura totale dell’investimento pari al 100 per cento; Piccole e medie imprese: 70 per cento prestito agevolato e 30 per cento fondo perduto. Copertura totale dell’investimento pari al 100 per cento; grandi imprese: 90 per cento prestito agevolato e 10 per cento a carico dell’impresa.

Il rimborso del prestito agevolato potrà avvenire in 96 mesi, dopo un preammortamento di 12 mesi, e il tasso di interesse sarà fisso e pari all’1% annuo.

L’investimento ammissibile deve essere compreso tra 80.000 euro e 3.000.000 di euro, per interventi di razionalizzazione dei cicli produttivi ed efficientamento energetico degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e processi innovativi volti al risparmio energetico.

Il cronoprogramma prevede la pubblicazione del regolamento operativo entro il 15 aprile 2025, l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande entro il 15 maggio 2025.