Lamezia, gli alunni dell’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” all’iniziativa contro il bullismo “Basta parole” 

Condividi

Procede a pieno ritmo il percorso di educazione alla legalità e di sensibilizzazione contro il bullismo portato avanti dall’Istituto comprensivo Gatti-Manzoni-Augruso di Lamezia, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Mongiardo. In attuazione delle linee di orientamento adottate dal ministero dell’istruzione in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, ed in ottemperanza della nota MIM del 20 gennaio 2025, l’istituto Gatt-Manzoni ha istituito il Team per l’Emergenza, presieduto dal dirigente scolastico e formato dal Referente Bullismo e cyber bullismo, dall’Animatore Digitale, da quindici docenti scelti su base volontaria in rappresentanza delle diverse sedi della scuola, e da un’assistente sociale del comune di Lamezia Terme, che collabora in modo sinergico con la scuola per la gestione delle problematiche minorili.

Il Team ha i seguenti compiti: supportare il Referente bullismo/cyberbullismo e i docenti nel prevenire e gestire fenomeni di bullismo o cyberbullismo all’interno della scuola; monitorare la qualità delle relazioni all’interno delle classi, attenzionando le situazioni critiche che potrebbero essere potenziale fonte di conflitti e di fenomeni di bullismo/cyberbullismo; elaborare uno specifico codice interno, in attuazione della 0000121 del 20-01-2025, che dovrà essere adottato dagli Organi collegiali scolastici.

L’azione della task force anti-bullismo integra l’attività di formazione e sensibilizzazione della comunità scolastica, mediante iniziative a tema, realizzate in collaborazione con le diverse realtà operanti sul territorio.

“Basta parole” è l’iniziativa contro il bullismo a cui hanno partecipato gli alunni dell’Istituto comprensivo “Gatti Manzoni Augruso”, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Mongiardo.

La campagna di sensibilizzazione, promossa dal centro commerciale “Due Mari” in collaborazione con l’associazione MABASTA – Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti, ha previsto un percorso di informazione e formazione attiva contro il bullismo e il cyberbullismo. Gli alunni della mega scuola Gatti-Manzoni hanno preso parte alla “Giornata Basta Parole” impegni concreti per contrastare il fenomeno del bullismo.

Al progetto hanno preso parte gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola Primaria dei plessi Manzi, Davoli e Pianopoli e delle classi della scuola secondaria di Primo grado di Pianopoli e del plesso Gatti. In particolare, i giovani discenti hanno seguito un percorso di preparazione, guidati dalla referente dell’Istituto Monica Fazio, e hanno poi realizzato degli elaborati grafici e multimediali sul tema del bullismo e cyberbullismo.

Un’iniziativa importante, che ha coinvolto attivamente gli studenti in attività laboratoriali, non solo per educarli sui danni che possono essere provocati dal bullismo, ma anche per far sviluppare competenze sociali fondamentali e promuovere un ambiente scolastico più inclusivo.

“Il primo passo per combattere il bullismo è aumentare la consapevolezza – ha dichiarato la dirigente scolastica Antonella Mongiardo – gli studenti sono spesso testimoni di episodi di bullismo e possono essere coinvolti in dinamiche di esclusione. Il coinvolgimento degli studenti in progetti di sensibilizzazione contro il bullismo rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più giusta e rispettosa. Educare i bambini fin da piccoli a riconoscere e combattere il bullismo non solo migliora la loro esperienza scolastica, ma contribuisce anche a formare adulti più consapevoli e responsabili. La lotta contro il bullismo inizia nelle aule e con il supporto di tutti, è possibile fare la differenza”.