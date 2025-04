Questura di Catanzaro, la dott.ssa Rosaria Di Blasi, Primo Dirigente della Polizia di Stato è il nuovo Capo della Squadra Mobile

Condividi

Da oggi la dott.ssa Rosaria Di Blasi, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è il novo Capo della Squadra Mobile della Questura di Catanzaro, subentrando al posto del dott. Gianluca Aurilia designato a Dirigente di un Commissariato di P.S. della Questura di Napoli.

La dott.ssa Di Blasi è laureata in Giurisprudenza con abilitazione alla professione forense, in Scienze dell’Investigazione, in Scienze della Pubblica Amministrazione, ed ha frequentato la sezione 287 presso FBI National Accademy a Quantico negli USA.

Entrata nei ruoli della Polizia di Stato nel mese di dicembre 2003, nella sua carriera la dott.ssa Di Blasi ha consolidato notevole esperienza professionale, ricoprendo diversi incarichi di responsabilità, tra i quali:

Commissario Capo Addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo, responsabile settore operativo e reparti speciali, dal 2009 al 2012;

Vice Questore Aggiunto Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Messina dal 2014 al 2016 e, poi Dirigente di tre Sezioni della Squadra Mobile [criminalità extracomunitaria e prostituzione; reati contro la persona, in danno dei minori e reati sessuali; reati contro il patrimonio e contro la Pubblica Amministrazione];

promossa a Vice Questore è stata assegnata alla Direzione Centrale Servizi Antidroga con incarico di Direttore della 2^ Sezione – Italia Centrale e del 3° Servizio Operazioni Antidroga, da aprile del 2019 a luglio del 2020;

assegnata alla Direzione Centrale Anticrimine, fino a dicembre del 2023, è stata nominata Direttore della 1^Sezione -Affari Generali, della 1^ Divisione – Servizio Centrale Anticrimine, e della 4^ Sezione -Reati contro la persona e, successivamente fino a dicembre del 2023 ha svolto l’incarico di Direttore della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Bari.