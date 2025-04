Lamezia, nella sala Luisi assemblea degli iscritti UILFPL

Condividi

Nella sala consiliare Mons. Luisi del Comune di Lamezia Terme, il Direttivo aziendale UILFPL ha tenuto l’assemblea degli iscritti aperta a tutti i dipendenti, con l’invito a partecipare e intervenire esteso al Sindaco, al Segretario Generale e a tutti i Dirigenti. L’assemblea ha visto una considerevole partecipazione di lavoratori, oltre a registrare la presenza delle Dirigenti Avv. Alessandra Belvedere e D.ssa Nadia Aiello, ed ha avviato i lavori presentando i 12 candidati alle prossime elezioni del rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria e dando lettura della lettera del Segretario Generale Avv. Simona Provenzano impossibilitata a partecipare.

I dirigenti sindacali d.ssa Giada Canino e dott. Bruno Palmieri hanno illustrato l’ordine del giorno, comunicando ai lavoratori i risultati raggiunti e le attuali criticità, soffermandosi sulla mancata liquidazione della produttività anno 2023 e del salario accessorio anno 2024, sollecitando i presenti a manifestare proposte per definire la piattaforma contrattuale per l’annualità 2025. Inoltre, i lavoratori sono stati documentati sugli importanti traguardi raggiunti e fortemente sostenuti in sede negoziale dalla UILFPL come: l’attivazione del lavoro a distanza; la nuova flessibilità oraria; polizze sanitarie integrative. La UILFPL nei tavoli di contrattazione del 2024 ha ostinatamente sostenuto e proposto la concessione di benefici di natura assistenziali e sociali a favore dei dipendenti e dei dirigenti del Comune di Lamezia Terme, chiedendo la necessaria attivazione di una copertura assicurativa sanitaria integrativa; richiesta accolta favorevolmente dall’Amministrazione e in parte finanziata con fondi di bilancio con uno stanziamento di € 45.000,00. Il dibattito si è acceso sulle criticità derivanti dalla atavica carenza di personale e sull’organizzazione del lavoro e dei servizi, oltre all’incomprensibile ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione e del necessario e indispensabile Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il cui differimento è scaduto il 30 marzo u.s..

L’assemblea ha sollecitato l’intervento della D.ssa Nadia Aiello, Dirigente del Settore Economico/Finanziario al fine di avere una proiezione sulle possibili nuove assunzioni di personale per l’annualità 2025. Nella consapevolezza delle preoccupanti difficoltà gestionali ed organizzative provocate dalla carenza di personale, il qualificato e puntuale contributo fornito dalla D.ssa Aiello si è concentrato sulla programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale nel triennio 2025/2027, con una previsione di spesa di circa 2.4 milioni di Euro, e con una proiezione di € 855.000,00 previste per l’annualità 2025, in considerazione della rigidità della spesa dell’Ente ed in relazione anche, all’incidenza nel bilancio di previsione 2025, del rimborso delle rate dei mutui per Euro 6,8 milioni e ripiano delle quote dei disavanzi da riaccertamento straordinario, da fondo anticipazione di liquidità e disavanzo di gestione per Euro 6,6 milioni.

Sull’organizzazione del lavoro e sulla carenza di personale si è concentrato l’intervento della Dirigente Avv. Alessandra Belvedere, illustrando la proposta che ha manifestato all’Amministrazione per il recupero di risorse economiche da destinare a nuove assunzioni. Tale proposta, poi accolta, ha visto l’utilizzo delle risorse presenti sui capitoli di spesa assegnati a se stessa e ad alcuni dirigenti che hanno dato disponibilità, che non sarebbero stati impegnati entro la fine dell’anno 2024 al fine di impiegarli come risorse da destinare alla programmazione di nuove assunzioni con conseguente variazione del PIAO poi approvato con Delibera di Giunta N.352 del 28.11.2024. Inoltre, ha sollecitato un necessario e cogente impegno nella successiva e immediatamente prossima programmazione del fabbisogno di personale di reperire più risorse finanziarie possibili, preso atto che il limite della spesa massima teorica per dimensione demografica del Comune di Lamezia Terme, nell’anno 2025, ammonta a circa 13 milioni di Euro.

L’assemblea è volta al termine con l’intervento del Segretario Regionale UILFPL Calabria, dott. Bruno Ruberto, che ha ringraziato i partecipanti e gli intervenuti, esprimendo la propria soddisfazione per il valido contributo del qualificato gruppo dirigente sindacale del Comune di Lamezia Terme, oltre a congratularsi con le donne e gli uomini che si sono candidati nella lista UILFPL.

Il Segretario Regionale Bruno Ruberto, nel suo intervento, ha portato all’attenzione dei lavoratori le motivazioni che hanno indotto la UILFPL a non firmare la bozza di rinnovo del CCNL 2022/2024 presentata da ARAN, non essendo disponibili a siglare proposte totalmente insufficienti a garantire la crescita reale dei salari e al dignitoso recupere del potere d’acquisto, eroso da un’inflazione che ha raggiunto il 17% negli ultimi anni. Avendo la capillare conoscenza delle dinamiche contrattuali e funzionali del Comune di Lamezia Terme, Bruno Ruberto ha ripercorso le criticità e gli assetti organizzativi registrati negli anni, partendo dai 357 dipendenti presenti nell’Ente civico nel 2010, oltre ad 11 Dirigenti e 22 Posizioni Organizzative fino al 31.12.2013. Dal 2014 al 2021 il Comune di Lamezia Terme, a causa anche del consistente esodo da quota cento, non è stato capace ad assumere nuovo personale, con la COSFEL che puntualmente rilevava incongruenze e inadempienze sui documenti contabili, non autorizzando le varie proposte di fabbisogno di personale. Nonostante nel 2022 finalmente la COSFEL autorizzò le assunzioni, l’andamento occupazionale programmato e tutt’oggi in essere risulta profondamente insufficiente. In pratica, i nuovi innesti nell’apparato burocratico nel triennio 2022/2024 sono mediamente circa 20 all’anno, con il desolante quadro complessivo che vede una dotazione organica che prevede 370 posti, ma di fatto ne risultano coperti 184 più 6 Agenti della Polizia Locale a tempo determinato, oltre i Dirigenti.

E’ evidente, continua Bruno Ruberto, che il drammatico quadro occupazionale provoca disservizi interni ed esterni, ponendo ogni settore ad operare in regime di emergenza e spesso disattendendo la prevista programmazione degli obiettivi strategici assegnati sulla carta.

Sulla scorta dell’attuale assetto dotazionale e sulle previsioni di spesa annunciate dalla Dirigente Aiello, il Segretario Regionale Bruno Ruberto ha proposto una immediata integrazione di nuovi profili professionali del comparto e della dirigenza, per consentire all’Ente di acquisire nuove competene specialistiche in ambiti strategici, come ad esempio la transizione digitale, l’innovazione informatica e l’intelligenza artificiale, oltre a tutelare e salvaguardare le professionalità specialistiche interne dei dipendenti e dei dirigenti. L’incremento di nuovi profili professionali, giustificano automaticamente l’incremento di una nuova rideterminazione della dotazione organica, ha sostenuto ancora Bruno Ruberto, con la possibilità di utilizzare quota parte dei 2.4 milioni di Euro prevista per il triennio 2025/2027, anticipando e concentrando nell’annualità in corso almeno 1.6 milioni di Euro da destinare a nuove assunzioni.

Bruno Ruberto ha fortemente criticato il mancato avvio delle procedure per le progressioni verticali previste per i dipendenti dell’Ente, ricordando anche l’apprezzato sollecito a definire le procedure del Sindaco Mascaro risalente a luglio dell’anno scorso, soffermandosi inoltre sulle criticità riscontrate sui criteri per il conferimento degli incarichi per le Elevate Qualificazioni e stigmatizzando la proposta avanzata da altra organizzazione sindacale di portare a 5 anni di anzianità di servizio il requisito solo per poter partecipare; termine che sicuramente risulta pregiudizievole e discriminatorio nei confronti delle qualificate professionalità acquisite nell’ultimo triennio.

In conclusione Bruno Ruberto, in rappresentanza della UILFPL, si rende disponibile, unitamente a tutto il gruppo dirigente sindacale del Comune di Lamezia Terme, ad affrontare con i candidati a Sindaco, se richiesto, ogni tematica che possa riguardare l’organizzazione dell’apparato burocratico dell’Ente, con il solo fine di contribuire a realizzare un “Comune realmente aperto e amico” dei cittadini lametini, attraverso il potenziamento della dirigenza comunale e degli uffici tecnici, amministrativi e finanziari, finalizzando la programmazione politica ad una reale efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi ai cittadini e salvaguardando la produttività e la professionalità dei lavoratori dipendenti.