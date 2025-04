Concluse le riprese di “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo adventure game di Rai 2 a bordo del Treno della Sila

Condividi

Si sono recentemente concluse le riprese di “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”, il nuovo “adventure game” di Rai2, prodotto dalla

Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia. Il programma, che porta alla luce la bellezza e la ricchezza

della Calabria, si propone di offrire un’esperienza unica ai partecipanti e al pubblico, immergendoli nella storia e nei panorami

mozzafiato delle montagne silane.

Il protagonista assoluto di questo viaggio sarà il Treno della Sila, divenuto oramai un simbolo indiscusso della regione.

A bordo del treno storico, i partecipanti vivranno una esperienza irripetibile nella Calabria più autentica, attraversando scenari paesaggistici unici, tradizioni millenarie e luoghi di grande fascino.

Questo iconico mezzo di trasporto rappresenta un legame profondo con la tradizione e la cultura calabrese, rendendolo il compagno ideale per

un’avventura all’insegna della scoperta.

Il programma vedrà due squadre di concorrenti partire dal punto più a nord della Calabria, per giungere fino al sud, attraversando la costa, l’entroterra e le montagne. Le squadre, composte da noti personaggi dello spettacolo, dovranno affrontare una serie di ostacoli e imprevisti, con l’obiettivo di scoprire e raccontare le meraviglie di ogni località. I partecipanti sono: Costanza Caracciolo, Emanuela

Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli; Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura

Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco.

Il programma, destinato a un pubblico ampio e trasversale, vuole mettere in evidenza le infinite possibilità di esplorazione offerte dalla

Calabria: dai trekking nei sentieri più remoti ai percorsi a cavallo, senza dimenticare il fascino senza tempo del Treno della Sila.

La produzione, realizzata in collaborazione con la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Calabria Film Commission, sarà condotta dai noti personaggi Elettra Lamborghini e Gianluca Scintilla Fubelli.