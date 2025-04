La Polizia di Stato compie 173 anni: giovedì 10 aprile 2025 la celebrazione nazionale e locale dell’Anniversario

Condividi

La Polizia di Stato celebra il 173° anniversario della fondazione, un appuntamento che come ogni anno vedrà una celebrazione nazionale che si svolgerà a Roma e cerimonie territoriali organizzate dalle Questure.

Una giornata per ricordare e celebrare l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato che, con dedizione e senso di appartenenza, quotidianamente da 173 anni, sono al servizio delle istituzioni e dei cittadini a tutela della legalità, dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia dell’esercizio dei diritti e delle libertà. La Polizia di Stato nel corso degli anni si è evoluta insieme alla società consolidando i suoi obiettivi e valori riassumibili nel motto: “Esserci sempre”.

Anche la Questura di Catanzaro celebrerà il 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato:

Prima della cerimonia, saranno resi gli onori ai caduti della Polizia di Stato nel Centro Polifunzionale della P.S. con la deposizione di una corona d’alloro commemorativa a riconoscimento delle vittime del dovere.

Seguirà dalle ore 10:30 la cerimonia celebrativa, presso il Teatro Comunale di Soverato, con la presenza dalle massime autorità istituzionali civili e religiose dell’intera provincia, Organizzazioni Sindacali, delegazioni dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e studenti di Istituti Scolastici.

Nei pressi del Teatro saranno allestiti stand dimostrativi di Reparti e Specialità della Questura e degli Uffici della Polizia di Stato della provincia.